‘창사 첫 파업’ 삼성바이오, 생산차질 우려에…노조 “회사, 실질 협상 나서야”
삼성바이오로직스가 2011년 창사 이래 첫 전면 파업을 겪게 됐다. 삼성그룹 초기업 노동조합 삼성바이오로직스 지부는 그룹 내 임금 격차 해소를 위해 임금 14% 인상, 성과급 배분 등을 요구했으나 회사가 받아들이지 않으면서 갈등을 겪어왔다.
1일 업계에 따르면 삼성바이오로직스 노조는 노동절인 이날 전면 파업에 돌입했다. 오는 5일까지 닷새간 파업을 이어갈 예정이다. 이날 입장문을 낸 삼성바이오로직스 노조는 “성장하는 바이오의약품 위탁생산 시장에서 삼성바이오로직스가 소외되고 있는 이유는 현장을 외면한 경영의 결과”라며 “회사가 진정으로 손실과 고객사 신뢰 훼손을 우려한다면 직원들에게 책임을 돌릴 것이 아니라 즉시 실질 협상에 나서야 한다”고 밝혔다.
노조는 지난해 12월부터 ‘인사 원칙 바로 세우기’, ‘그룹 내 임금 격차 해소’를 요구하면서 사측과 협상을 벌여왔다. 구체적으로는 1인당 3000만원 격려금 지급, 평균 14% 임금 인상, 영업이익 20% 성과급 배분 등을 요구했다. 그러나 회사 측은 임금 6.2% 인상안을 제시하면서 노사 간 입장이 평행선을 그렸다.
지난 3월까지 13차례에 걸쳐 임단협 교섭을 진행했으나 합의점을 찾지 못했다. 결국 노조는 파업이라는 강수를 뒀다.
창사 이래 첫 파업을 앞두고 노사는 날 선 법정 공방을 벌이기도 했다. 앞서 회사 측은 파업으로 생산 차질이 우려된다며 노조를 상대로 쟁의행위 금지 가처분신청을 냈다. 연속 공정이 핵심인 바이오의약품 생산 공정의 특수성을 고려해야 한다는 것이 회사 입장이었다. 하루라도 생산을 멈추면 단백질이 변질돼 전량 폐기할 수밖에 없어 피해 규모가 크다는 게 이유다.
바이오 생산 현장은 살아있는 세포를 연속 배양하는 초정밀 공정으로, 일반 제조 공정과는 다르다. 공정이 멈추는 과정에서 변질된 단백질은 치료제로서 기능을 잃어 폐기물로 분류된다.
하지만 법원은 지난달 9개 공정 중 마지막 세 단계인 농축 및 버퍼 교환, 원액 충전, 버퍼 제조·공급 공정의 파업만 제한하고 나머지 6개 공정에서는 파업에 참여할 수 있도록 길을 열어줬다. 이와 달리 회사는 9개 공정이 연결돼 있다는 이유를 들어 법원 판결에 불복, 판결 당일 항고했다.
수개월간 이어져 온 협상에도 노사가 합의에 이르지 못하면서 노조는 이날 전면 파업에 돌입했다. 닷새간 파업이 이뤄질 예정이어서 생산 차질이 불가피해 보인다. 삼성바이오로직스는 전면 파업으로 인한 손실이 최소 6400억원에 달할 것으로 추산했다. 이는 올해 1분기 매출 1조2571억원의 절반 수준이다.
업계 일각에서는 생산 차질로 제품에 문제가 생기거나 납기일을 맞추지 못하는 ‘공급망 리스크’가 노출되며 글로벌 고객사의 신뢰를 잃을 수 있다는 우려도 나온다. 다만 노조는 “회사가 이 정도 손실과 리스크를 인지하고 있었다면 조합원에게 파업 자제를 호소하기 전에 실질 협상에 나섰어야 한다”며 “현 경영진의 총체적 난국이자 삼성바이오로직스 경영진의 민낯”이라고 비판했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
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