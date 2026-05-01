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대통령 ‘과도한 요구’ 발언에 삼전 노조위원장, “우리 얘기 아냐”

입력:2026-05-01 11:43
수정:2026-05-01 11:55
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최승호 위원장 “LG유플러스 보고 하는 이야기”

지난 17일 서울 삼성전자 서초사옥 앞에서 삼성그룹 초기업노동조합 조합원들이 과반노조 공식 선언 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 전날 “일부 노동자의 과도한 요구가 다른 노동자에게 피해를 준다”는 취지의 발언을 한 것과 관련, 삼성전자 노조위원장이 이를 타사 노조를 향한 얘기라고 주장한 것으로 전해졌다.

1일 업계에 따르면 삼성전자 최대 노조인 초기업노조 삼성전자지부 최승호 위원장은 최근 조합원 커뮤니티에서 이 대통령의 발언이 삼성전자 노조에 대한 경고가 아니냐는 질의에 “LG(유플러스) 보고 하는 이야기다. 30% 달라고 하니”라고 답했다. 최 위원장은 이어 “저희처럼 15% 납득 가능한 수준에서 해야하는데”라고 덧붙였다.

LG유플러스 노조가 올해 임금 협상에서 영업이익의 30%를 성과급으로 요구한 만큼, 영업이익의 15%를 요구한 삼성전자 노조는 대통령의 비판 대상이 아니라는 의미로 풀이된다.


하지만 업계에서는 1분기에만 반도체 부문에서 54조원의 영업이익을 낸 삼성전자와 LG유플러스의 영향력을 비교하기는 어렵다는 분석이 나온다. LG유플러스가 노조의 요구대로 영업이익의 30%를 성과급으로 지급할 경우, 단순 계산해 1인당 2000여만원을 받게 된다. 반면 삼성전자가 노조 요구를 받아들여 45조 규모의 성과급을 지급하면 1인당 성과급은 6억원에 육박한다.

이 대통령은 전날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 “일부 조직 노동자들이 자신들만 살겠다고 과도한 요구, 부당한 요구를 해서 국민들로부터 지탄을 받게 되면 해당 노조 뿐 아니라 다른 노동자들한테도 피해를 주게 된다”고 말했다.

삼성전자 노조는 김정관 산업통상부 장관이 지난 27일 기자간담회에서 “삼성전자 성과가 경영진과 근로자들만의 결실로 볼 수 있는지 의문”이라고 발언한 것에 대해서도 항의한 바 있다.


홍광흠 삼성그룹 초기업노조 위원장은 항의 서한에서 “장관께서 지난 기자회견을 통해 보여준 민간기업 노사관계에 대한 불균형한 시각에 깊은 분노를 표한다”며 “반도체 산업 노동자 악마화에 대해 경고한다”고 밝혔다.

박선영 기자 pomme@kmib.co.kr

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