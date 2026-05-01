대통령 ‘과도한 요구’ 발언에 삼전 노조위원장, “우리 얘기 아냐”
최승호 위원장 “LG유플러스 보고 하는 이야기”
이재명 대통령이 전날 “일부 노동자의 과도한 요구가 다른 노동자에게 피해를 준다”는 취지의 발언을 한 것과 관련, 삼성전자 노조위원장이 이를 타사 노조를 향한 얘기라고 주장한 것으로 전해졌다.
1일 업계에 따르면 삼성전자 최대 노조인 초기업노조 삼성전자지부 최승호 위원장은 최근 조합원 커뮤니티에서 이 대통령의 발언이 삼성전자 노조에 대한 경고가 아니냐는 질의에 “LG(유플러스) 보고 하는 이야기다. 30% 달라고 하니”라고 답했다. 최 위원장은 이어 “저희처럼 15% 납득 가능한 수준에서 해야하는데”라고 덧붙였다.
LG유플러스 노조가 올해 임금 협상에서 영업이익의 30%를 성과급으로 요구한 만큼, 영업이익의 15%를 요구한 삼성전자 노조는 대통령의 비판 대상이 아니라는 의미로 풀이된다.
하지만 업계에서는 1분기에만 반도체 부문에서 54조원의 영업이익을 낸 삼성전자와 LG유플러스의 영향력을 비교하기는 어렵다는 분석이 나온다. LG유플러스가 노조의 요구대로 영업이익의 30%를 성과급으로 지급할 경우, 단순 계산해 1인당 2000여만원을 받게 된다. 반면 삼성전자가 노조 요구를 받아들여 45조 규모의 성과급을 지급하면 1인당 성과급은 6억원에 육박한다.
이 대통령은 전날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 “일부 조직 노동자들이 자신들만 살겠다고 과도한 요구, 부당한 요구를 해서 국민들로부터 지탄을 받게 되면 해당 노조 뿐 아니라 다른 노동자들한테도 피해를 주게 된다”고 말했다.
삼성전자 노조는 김정관 산업통상부 장관이 지난 27일 기자간담회에서 “삼성전자 성과가 경영진과 근로자들만의 결실로 볼 수 있는지 의문”이라고 발언한 것에 대해서도 항의한 바 있다.
홍광흠 삼성그룹 초기업노조 위원장은 항의 서한에서 “장관께서 지난 기자회견을 통해 보여준 민간기업 노사관계에 대한 불균형한 시각에 깊은 분노를 표한다”며 “반도체 산업 노동자 악마화에 대해 경고한다”고 밝혔다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
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