경기도의회 파행, 선거구 획정 충돌로 민생 추경안 불발

1조6000억 규모 민생 예산 차질 우려

경기도청과 경기도의회 청사. 경기도 제공

이에 대해 도의회 다수당인 국민의힘은 집행부 책임을 지적했다. 국민의힘 백현종(구리1) 대표의원은 “문제 소지가 있는 선거구획정안을 만든 도 집행부에 파행의 1차 책임이 있다”며 “추경안은 원포인트 임시회를 통해 처리하는 방안을 민주당과 협의하겠다”고 밝혔다.