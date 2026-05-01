경기도의회 파행, 선거구 획정 충돌로 민생 추경안 불발
1조6000억 규모 민생 예산 차질 우려
기초의원 선거구 획정 갈등으로 경기도의회가 파행을 빚으며 1조6000억원 규모 추가경정예산안 처리가 무산됐다.
1일 경기도의회에 따르면 전날 오전 10시 열린 제389회 임시회 마지막 본회의는 개회 직후 정회한 뒤 자정까지 속개하지 못하고 자동 산회했다. 이로 인해 2026년도 제1회 추경안을 포함한 50여건의 안건이 모두 처리되지 못했다.
파행의 직접적인 원인은 경기도가 제출한 기초의원 선거구획정안이 소관 상임위원회인 안전행정위원회를 통과하지 못한 데 있다. 이 안건이 본회의에 상정되지 못하면서 여야 간 대립이 이어졌고, 본회의 일정 자체가 중단됐다.
선거구획정안은 시군의회 의원 정수를 463명에서 472명(지역구 415명, 비례 57명)으로 9명 늘리고 일부 선거구의 의원 수를 조정하는 내용을 담고 있다. 그러나 이천 등 일부 지역에서 의원 수 감소에 대한 반발이 제기되며 합의에 이르지 못했다.
법정 처리 기한이 이날까지였지만 임시회 종료로 안건이 처리되지 못하면서, 중앙선거관리위원회가 직접 규칙을 통해 선거구를 확정하게 됐다.
추경안 처리 무산에 따라 민생 예산 집행에도 차질이 우려된다. 이번 추경안은 총 1조6000억원 규모로, 이 중 약 70%인 1조1335억원이 고유가 피해지원금으로 편성됐다. 이 밖에 극저신용대출, 산모·신생아 건강관리, 여성청소년 생리용품 지원 사업 등도 포함됐다.
김동연 경기도지사는 “민생 예산이 뒷전으로 밀렸다”며 강한 유감을 표하고 “성립 전 예산 제도 등 가능한 모든 방법을 동원해 피해지원금 지급과 민생 공백 최소화에 나서겠다”고 밝혔다.
경기도 역시 별도 입장문을 통해 “도민의 삶을 살피고, 지역경제를 살려야 할 대의기관으로서의 책무를 저버린 처사”라며 “시·군과 협력해 예비비 활용 등 추경 무산에 따른 여파를 최소화하겠다”고 밝혔다.
이에 대해 도의회 다수당인 국민의힘은 집행부 책임을 지적했다. 국민의힘 백현종(구리1) 대표의원은 “문제 소지가 있는 선거구획정안을 만든 도 집행부에 파행의 1차 책임이 있다”며 “추경안은 원포인트 임시회를 통해 처리하는 방안을 민주당과 협의하겠다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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