태안국제원예치유박람회서 스타셰프 요리 판매
정지선 등 유명 요리사들이 태안국제원예치유박람회에서 원예 식재료를 활용한 요리를 선보일 예정이다.
태안국제원예치유박람회조직위원회는 3일부터 매주 일요일마다 박람회장 중앙광장에서 스타셰프와 함께하는 '맛있는 원예치유' 행사를 운영한다고 밝혔다.
3일에는 정지선 셰프가 라벤더로우 창펀을 만들고, 10일에는 오세득 셰프가 자스민·코코넛 크림을 올린 카이저슈마렌을 선보인다.
17일에는 임희원 셰프의 태안 꿀 고구마 술빵 티라미수를 만나볼 수 있고, 24일에는 김성운 셰프의 포포농장 루꼴라 김밥이 관람객을 맞는다.
오후 12와 2시 각 150인분씩 300인분 한정으로 판매할 예정이다. 모든 메뉴 가격은 5000원이다.
조직위 관계자는 “원예와 음식, 공연이 어우러진 복합 체험 프로그램으로 관람객들에게 색다른 즐거움을 드릴 것”이라고 말했다.
태안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사