“뉴욕 가려면 50만원 더…” 오늘부터 유류할증료 2배↑
중동 전쟁으로 국제 유가가 고공 행진하면서 이번 달 발권되는 항공권에 전월 대비 약 2배 높은 유류할증료가 부과된다. 미국 뉴욕, 워싱턴 등으로 가는 장거리 노선을 발권할 경우 왕복 100만원 이상의 유류할증료가 붙는다. 그럼에도 유가 부담을 상쇄하지 못해 수익성 낮은 노선을 중심으로 운항을 줄이고 있다.
1일 업계에 따르면 이번 달 발권하는 항공권에는 유류할증료 최고 단계인 33단계(갤런당 470센트 이상)가 적용된다. 2016년 현행 유류할증료 체계가 도입된 이래 33단계가 적용된 건 이번이 처음으로, 지난달 18단계에서 한 달 만에 15단계가 올랐다.
유류할증료는 항공사가 유가 상승에 따른 손실을 보전하기 위해 운임에 추가로 부과하는 금액이다. 유류할증료 단계를 기반으로 각 사에서 자체 조정을 거쳐 월별로 책정·부과하는 방식이다.
대한항공은 이달부터 편도 기준 최소 7만5000원에서 최대 56만4000원의 유류할증료를 부과한다. 지난달(4만2000원~30만3000원) 대비 1.8~1.9배 오른 수준이다. 거리가 가장 짧은 후쿠오카·칭다오 노선 등에는 7만5000원이, 가장 먼 뉴욕·애틀랜타·워싱턴·토론토 노선 등에는 56만4000원이 붙는다.
아시아나항공의 이번 달 국제선 유류할증료도 편도 기준 8만5400원~47만6200원으로 지난달(4만3900원~25만1900원) 대비 2배가량 올랐다. 국내 1위 저비용항공사(LCC) 제주항공은 한국발 국제선 항공권에 편도 기준 52~126달러의 유류할증료를 부과한다. 지난달에는 29~68달러 수준이었다.
유류할증료 상승으로 소비자들의 항공권 부담이 커지고 있지만, 그 상승분이 항공사들의 유가 부담을 상쇄할 정도는 아닌 것으로 알려졌다. 한 LCC는 지난달 기준 유류비 부담이 전월 대비 120%, 전년 대비 130% 증가한 것으로 분석됐다. 오른 유류할증료로는 증가분의 절반만을 충당할 수 있는 것으로 전해졌다.
이에 따라 항공업계는 수익성이 낮은 노선을 중심으로 운항을 줄이고 있다. 아시아나항공은 이번 달 국제선 3개 노선에서 총 8회의 항공편 운항을 줄일 계획이었으나 최근 그 규모를 13회로 확대했다.
진에어는 지난달 8개 노선에서 왕복 기준 45편을 운항하지 않았고, 이번 달에는 14개 노선에서 131편을 운항하지 않기로 했다. 중장거리 노선에서 주로 운항하는 에어프레미아는 오는 7월 22편을 비운항하기로 일찌감치 결정했다. 인천~다낭 8편, 로스앤젤레스(LA) 6편, 샌프란시스코·호놀룰루 각 4편을 줄인다. 대한항공은 상황을 예의주시하고 있는 것으로 전해졌다.
항공업계 관계자는 “비상 경영체제로 전환해 비필수적인 운영 비용 집행을 줄이는 등 비용 절감 계획을 단계별로 시행하고 있다”고 말했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
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