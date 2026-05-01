이별 통보에 배관 타고 전 연인 집 침입한 20대
전 연인의 이별 통보에 배관을 타고 집에 침입한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
경기 고양경찰서는 스토킹처벌법 위반과 주거침입 혐의로 20대 남성 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 1일 밝혔다.
A씨는 지난달 30일 오전 3시30분쯤 고양시 덕양구의 한 2층 주택 외부 배관을 타고 올라가 베란다를 통해 내부로 침입한 혐의를 받는다.
당시 집 안에 있던 B씨가 이를 발견하고 경찰에 신고했다. 신고 직후 A씨는 현장에서 도주했으나, 경찰은 같은 날 오후 10시40분쯤 덕양구 일대에서 A씨를 긴급체포했다.
조사 결과 A씨는 범행에 앞서 피해자의 인터넷뱅킹 계좌로 1원을 송금하며 여러 차례 협박성 메시지를 보낸 것으로 파악됐다. 경찰은 이 같은 행위가 스토킹 범죄에 해당한다고 보고 있다.
A씨는 경찰 조사에서 “이별 통보를 받은 뒤 피해자가 만나주지 않아 집에 들어갔다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
사건 경위를 조사하고 있는 경찰은 A씨에 대해 잠정조치와 구속영장을 신청할 방침이다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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