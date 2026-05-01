사우디국부펀드, LIV골프 자금 지원 중단 공식 발표

오는 28일 개막 LIV코리아 예정대로 진행 돼

LIV골프 로고. 연합뉴스

PIF는 2022년 LIV 골프 창설을 주도하고, 4년간 약 50억 달러(약 7조4360억원)라는 천문학적 자금을 지원했다.

LIV 골프는 8일부터 11일까지 미국 워싱턴 DC에서 열리는 LIV 골프 버지니아 대회와 28일부터 31일까지 부산에서 펼쳐지는 LIV 골프 코리아 대회를 정상적으로 개최하겠다는 입장이다.

다만 2027시즌 정상 개최 여부는 불투명하다. 이 때문에 선수들 사이에서도 상당한 동요가 감지된다.