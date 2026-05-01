사우디국부펀드, LIV골프 자금 지원 중단 공식 발표
오는 28일 개막 LIV코리아 예정대로 진행 돼
사우디아라비아 국부펀드(PIF)가 LIV 골프 지원을 2026시즌 종료 후 중단한다고 공식 발표했다.
PIF는 1일(한국시간) “LIV 골프에 대규모 투자를 하는 것은 PIF의 투자 전략과 더는 부합하지 않는다”며 “투자 우선순위와 세계 경제 상황을 고려해 내린 결정”이라고 지원 중단 배경을 설명했다.
하지만 LIV 골프는 이사회를 새롭게 구성한 뒤 장기 투자 파트너를 확보해 리그를 지속하겠다는 방침이다. 하지만 당장 핵심 자금줄이 존폐 기로에 서게 된 것은 분명해 보인다.
LIV 골프는 PIF 지원 중단 이후 발표한 공식 성명에서 “진 데이비스 피리네이트 컨설팅 그룹 회장과 존 진먼 JZ 어드바이저스 대표가 새 이사회 의장을 맡아 리그의 다음 단계 성장을 이끌 것”이라며 “팬, 선수, 파트너들에게 변함없이 세계 최고 수준의 골프 무대를 제공하겠다”고 강조했다.
PIF는 2022년 LIV 골프 창설을 주도하고, 4년간 약 50억 달러(약 7조4360억원)라는 천문학적 자금을 지원했다.
LIV 골프는 8일부터 11일까지 미국 워싱턴 DC에서 열리는 LIV 골프 버지니아 대회와 28일부터 31일까지 부산에서 펼쳐지는 LIV 골프 코리아 대회를 정상적으로 개최하겠다는 입장이다.
다만 2027시즌 정상 개최 여부는 불투명하다. 이 때문에 선수들 사이에서도 상당한 동요가 감지된다.
이미 올 시즌을 앞두고 브룩스 켑카와 패트릭 리드(이상 미국) 등 일부 스타 플레이어는 PGA로 복귀했다.
LIV 골프 코리안 골프클럽에는 안병훈, 송영한, 김민규 등 3명의 한국 국전 선수가 활동중이다.
김민규는 지난 달 30일 경기도 성남시 남서울CC(파71)에서 열린 제45회 GS칼텍스 매경오픈 골프대회 현장에서 LIV골프 존폐 위기에 대한 질문에 “선수로서 할 수 있는 일은 없는 것 같다”며 “남은 대회에서 열심히 뛸 뿐”이라고 밝혔다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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