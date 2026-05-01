‘뼈 때린 농담’ 남기고 떠난 찰스 3세…트럼프 “스카치 관세 폐지” 귀국 선물
의회 연설서 영국식 유머로 초당적 호응…미·영 균열 속 관계 관리
도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 나흘간의 국빈 방미 일정을 마친 찰스 3세 영국 국왕을 기념해 스카치 위스키에 대한 관세를 폐지하겠다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 “곧 고국으로 돌아갈 국왕과 왕비를 기념해 위스키와 버번 관련 관세와 규제를 없애겠다”며 “스코틀랜드가 켄터키주와 협력할 수 있도록 하겠다”고 적었다. 그가 언급한 위스키 관세는 지난해 양국이 합의한 무역협정에 따라 영국산 제품에 부과된 10% 수준을 의미하는 것으로 보인다.
트럼프 대통령은 또 “위스키 숙성에 쓰이는 나무통을 중심으로 양국 간 교역이 활발했다”며 “많은 이들이 오랫동안 원해온 조치”라고 강조했다. 이어 “왕과 왕비는 요청조차 하지 않았지만 누구도 하지 못한 일을 내가 해냈다”며 “두 분을 미국에 모실 수 있어 영광이었다”고 밝혔다.
찰스 3세 국왕과 카밀라 왕비는 지난달 27일부터 30일까지 나흘 일정으로 미국을 방문했다. 2022년 즉위 이후 첫 방미다. 국왕은 전날 뉴욕 맨해튼에서 ‘9·11 테러’ 희생자들을 추모하며 “깊은 상실을 겪은 미국 국민에게 변함없는 연대를 표한다”고 밝혔다.
이어 워싱턴에서 진행된 의회 연설에서는 특유의 ‘영국식 유머’를 앞세워 초당적 호응을 끌어냈다. 그는 오스카 와일드의 말을 인용해 “우리는 요즘 미국과 모든 것을 공유하고 있다. 물론 언어만 빼고 말이다”라고 농담을 던지며 연설을 시작했다. 이어 영국 의회 전통인 ‘인질’ 관행을 언급하며 분위기를 끌어올렸다. 영국은 의회 개회식 때 국왕이 의사당을 방문하는 동안 하원의원 1명을 버킹엄궁에 머물게 하는 관례가 있다. 17세기 찰스 1세와 의회의 권력 충돌 이후 이어진 상징적 관행이다.
찰스 3세는 “요즘 우리는 우리의 ‘손님’을 꽤 잘 대접한다. 떠나고 싶어 하지 않을 정도”라며 “오늘 이곳에도 그 역할을 자원할 분이 있었는지 모르겠다”고 말해 웃음을 이끌어냈다. 그는 또 러시아와 전쟁 중인 우크라이나에 대한 강력한 방어 지원을 호소하며 트럼프 대통령이 ‘사기’라고 치부해온 기후변화 대응을 염두에 둔 듯 “자연은 반드시 보호받아야 한다”고 강조했다.
이란 전쟁을 지원하지 않았다며 나토 탈퇴까지 시사한 트럼프 대통령을 우회적으로 비판하기도 했다. 그는 “지난 80년간 우리를 지탱해 온 모든 것을 무시해서는 안 된다”며 “미국의 말은 건국 이래 늘 무게와 의미를 담아왔다고 이 위대한 나라의 행동은 그(말)보다 더 중요하다”고 말해 미국의 국제적 책임감을 촉구했다. 이에 대해 아메리칸 대학교의 개릿 마틴 교수는 “마치 왕이 대통령에게 ‘왕처럼 행동하지 말라’고 조언하는 것처럼 들릴 정도였다”고 평가했다. 영국 군주의 미 의회 합동 연설은 1991년 엘리자베스 2세 이후 처음이다.
이번 방미는 이란 전쟁 개입 문제로 양국 간 균열이 불거진 가운데 이뤄져 영국 정치권에서는 국왕이 일정을 취소해야 한다는 주장까지 제기됐지만, 외신들은 “우려와 달리 찰스 3세 국왕은 자존심을 지키면서도 트럼프 대통령과의 우호관계를 관리하는 데 성공했다”고 평가했다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사