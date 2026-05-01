삼성전자, ‘월드컵 특수’ 겨냥 TV 프로모션…올해 대형모델 판매 50%↑
구형 TV 반납시 멤버십 포인트 제공
삼성전자가 오는 6월 북중미 월드컵을 앞두고 TV 교체 프로모션을 실시한다. 최근 삼성전자 대형 TV 신제품 판매량이 크게 증가하는 등 청신호가 켜진 상황에서, ‘월드컵 특수’로 TV 사업 실적 개선에 나선다는 전략이다.
삼성전자는 올해 글로벌 축구 이벤트 시즌을 맞아 스포츠 시청에 최적화된 2026년형 인공지능(AI) TV를 보다 많은 고객이 만나볼 수 있도록 ‘결정적 순간, AI 축구모드로! 삼성 AI TV로 바꿔보상’ 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.
이번 프로모션은 이날부터 2개월간 삼성스토어와 삼성닷컴, 하이마트, 전자랜드 등 온·오프라인 채널에서 진행된다. 2026년형 마이크로 RGB와 더 프레임 프로와 98형 더 프레임, 올레드(OLED) TV 제품을 구매했던 고객이 이를 반납하면 삼성전자 멤버십 포인트를 제공하는 행사다.
83형 이상 초대형 TV는 20만원, 75형·77형 TV는 10만원 상당의 포인트를 받을 수 있다. 제조사와 연식 관계없이 모든 TV 반납이 가능하며, 반납 절차와 혜택은 구매 경로에 따라 다를 수 있다.
삼성닷컴에서는 5월 한달간 75형 이상의 대형 마이크로 RGB, 올레드, 네오 QLED, 미니 LED TV 신제품을 구매하고 상품평을 남긴 고객 500명에게 최대 30만원 상당의 캐시백을 증정하는 이벤트도 진행한다.
2026년형 삼성 AI TV는 스포츠 콘텐츠 시청 경험을 강화하는 ‘AI 축구모드’, ‘AI 사운드 컨트롤’ 등 기능을 탑재했다. AI 축구 모드는 AI가 실시간으로 축구 경기 장면을 분석해 또렷한 색감의 화질을 제공하고 공의 미세한 움직임까지 정밀하게 표현하는 기능이다. AI 사운드 컨트롤을 활용하면 해설자 음성과 관중의 함성 등 각각의 음원을 분리해 선택적으로 조절하거나 음소거 할 수 있다.
스포츠 시즌을 맞아 대화면을 선호하는 수요가 늘어나면서 올해 삼성전자의 TV 신제품 출시 이후 2주간 75형 이상 대형 TV 판매량은 전년 동기 대비 50% 이상 급증했다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
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