충남자치경찰위원회, 자치경찰 청년 서포터즈 모집
충남도 자치경찰위원회는 ‘제5기 충남자치경찰 청년 서포터즈’ 참가자를 모집한다고 1일 밝혔다.
도 자치경찰위원회는 자치경찰제에 대한 청년층의 관심을 높이고, 생활 안전 정책 발굴과 홍보 강화 등을 위해 청년 서포터즈를 운영하고 있다.
청년 서포터즈는 오는 9월부터 내년 8월까지 범죄 예방과 사회적 약자 보호, 교통 안전 등 자치경찰과 관련한 치안 의제 발굴, 홍보와 캠페인 등에 참여하게 된다.
도 자치경찰위원회는 청년 서포터즈에게 위촉장을 수여하고, 우수 서포터즈에게는 표창을 수여할 계획이다. 또 중부대 경찰행정학과와 연계해 과학수사·시뮬레이션 사격 등 경찰 체험 프로그램도 제공한다.
모집 인원은 개인이나 팀 단위를 포함해 총 60명 이내며, 지원 대상은 1일 기준 19세 이상 39세 이하 도내 거주 청년이다. 대학생 팀은 도내 대학 내 재학생으로, 5인 이상 15명 이내로 구성하면 된다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사