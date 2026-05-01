군산 인근 해상서 승선원 미신고 어선 2척 적발
전북 군산의 인근 해상에서 승선원 변동 사실을 신고하지 않고 출항한 어선 2척이 해경에 적발됐다.
군산해양경찰서는 어선안전조업법과 어선원의 안전보건 증진에 관한 법률 위반 혐의로 관련 어선 2척을 단속했다고 1일 밝혔다.
지난달 30일 오전 군산시 옥도면 십이동파도 인근 해상에서 보령선적 A어선(44t)은 승선원 9명을 신고했으나 실제로는 7명만 탑승한 상태로 조업한 것으로 확인됐다.
같은 날 오후 개야도항에서는 군산선적 B어선(1.98t)이 승선원 1명으로 신고됐지만 실제로는 2명이 승선해 입·출항한 사실이 적발됐다.
승선원 변동 미신고는 해양사고 발생 시 구조에 혼선을 줄 수 있어 금지돼 있다.
군산해경 관계자는 “신속한 인명 구조와 안전한 조업 질서를 위해 승선원 변동 시 반드시 신고해 달라”고 말했다.
군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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