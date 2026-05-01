2026 울산옹기축제 개막…3일간의 여정 돌입

낮에는 ‘옹기 만들기’ 체험, 밤에는 ‘가마 불멍’



울산을 대표하는 문화관광축제, ‘2026 울산옹기축제’가 1일 대단원의 막을 올렸다.



이번 축제는 오는 3일까지 사흘간 국내 최대 규모의 옹기 집산지인 울주군 외고산 옹기마을 일원에서 풍성하게 펼쳐진다.



올해 옹기축제는 문화체육관광부가 선정한 '2026~2027 문화관광축제' 27개 명단에 울산에서는 유일하게 이름을 올리며, 대한민국을 대표하는 축제로서의 가치와 경쟁력을 다시 한번 입증했다.



이날 개막 퍼레이드에 이어 조희만 옹기장인과 그 아들의 이야기를 바탕으로 제작한 주제공연 '흙 묻은 어깨'가 무대에 오른다. 이후에는 드론쇼와 불꽃쇼가 축제의 시작을 알린다.



오감 만족 체험 프로그램과 야간 볼거리축제 기간 내내 운영되는 '옹기특별체험관'에서는 방문객들이 직접 옹기의 촉감을 느낄 수 있는 프로그램들이 줄을 잇는다.







야간에는 실제 옹기 가마의 불을 바라보며 즐기는 '옹기 가마 불멍'과 레이저·포그를 활용한 전시 '야화'가 운영돼 낮과는 또 다른 외고산 옹기마을의 매력을 선사한다.



초호화 라인업으로 장식하는 피날레축제의 마지막 날인 3일 저녁에는 메인 공연인 '옹기콘서트 흔들어 재껴옹'이 대미를 장식한다.



이날 무대에는 김경호 밴드, 홍경민, 정수라, 박성온, 정서주 등 전 세대를 아우르는 인기 가수들이 출연해 축제의 열기를 최고조로 끌어올릴 예정이다.



축제 관계자는 “올해는 관람객들의 편의를 위해 셔틀버스 운행 노선을 지난해 대비 2배 이상 확대했다”며 “낮에는 전통의 미를, 밤에는 낭만적인 야경을 즐길 수 있는 외고산 옹기마을에서 특별한 추억을 만드시길 바란다”고 말했다.



울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 울산을 대표하는 문화관광축제, ‘2026 울산옹기축제’가 1일 대단원의 막을 올렸다.이번 축제는 오는 3일까지 사흘간 국내 최대 규모의 옹기 집산지인 울주군 외고산 옹기마을 일원에서 풍성하게 펼쳐진다.올해 옹기축제는 문화체육관광부가 선정한 '2026~2027 문화관광축제' 27개 명단에 울산에서는 유일하게 이름을 올리며, 대한민국을 대표하는 축제로서의 가치와 경쟁력을 다시 한번 입증했다.이날 개막 퍼레이드에 이어 조희만 옹기장인과 그 아들의 이야기를 바탕으로 제작한 주제공연 '흙 묻은 어깨'가 무대에 오른다. 이후에는 드론쇼와 불꽃쇼가 축제의 시작을 알린다.오감 만족 체험 프로그램과 야간 볼거리축제 기간 내내 운영되는 '옹기특별체험관'에서는 방문객들이 직접 옹기의 촉감을 느낄 수 있는 프로그램들이 줄을 잇는다.또한 주민기획단 '옹해야'가 직접 기획한 체험 프로그램과 스탬프 투어, 게임형 이벤트 등 전 세대가 즐길 수 있는 참여형 콘텐츠가 마련되어 축제의 재미를 더했다.야간에는 실제 옹기 가마의 불을 바라보며 즐기는 '옹기 가마 불멍'과 레이저·포그를 활용한 전시 '야화'가 운영돼 낮과는 또 다른 외고산 옹기마을의 매력을 선사한다.초호화 라인업으로 장식하는 피날레축제의 마지막 날인 3일 저녁에는 메인 공연인 '옹기콘서트 흔들어 재껴옹'이 대미를 장식한다.이날 무대에는 김경호 밴드, 홍경민, 정수라, 박성온, 정서주 등 전 세대를 아우르는 인기 가수들이 출연해 축제의 열기를 최고조로 끌어올릴 예정이다.축제 관계자는 “올해는 관람객들의 편의를 위해 셔틀버스 운행 노선을 지난해 대비 2배 이상 확대했다”며 “낮에는 전통의 미를, 밤에는 낭만적인 야경을 즐길 수 있는 외고산 옹기마을에서 특별한 추억을 만드시길 바란다”고 말했다.울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지