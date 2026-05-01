전쟁권한 60일 D-1…헤그세스 “휴전으로 시계 멈췄다”
“적대행위 중단 기간은 제외”…의회 승인 회피 논란
미국이 대통령의 의회 승인 없이 군사작전을 지속할 수 있는 ‘전쟁권한시한’ 60일을 하루 앞둔 30일(현지시간), 피트 헤그세스 미 국방장관이 “휴전 기간에서 시한 적용을 받지 않는다”는 취지의 주장을 내놨다.
헤그세스 장관은 이날 워싱턴DC 레이번하우스오피스빌딩에서 열린 연방하원 군사위원회 2027회계연도 국방부 예산안 청문회에서 팀 케인 상원의원의 질의에 “우리는 현재 휴전 상태에 있다”며 “우리의 이해로는 휴전 기간에는 60일 시계가 멈춘다”고 답했다. 다만 그는 “최종 판단은 백악관과 법률 고문의 해석을 따를 것”이라고 덧붙였다. 이에 백악관은 별도의 성명을 통해 “60일 시한 문제와 관련해 의회와 활발히 협의 중”이라면서도 “최고사령관의 권한을 찬탈해 정치적 이득을 취하려는 의원들은 해외에 배치된 미군을 약화할 뿐”이라고 경고했다.
미국 전쟁권한법은 대통령이 의회 승인 없이 군사작전을 개시할 수 있지만, 60일 이내에 승인을 받거나 병력을 철수하도록 규정한다. 도널드 트럼프 대통령은 지난 2월 28일 이란에 대한 대규모 군사작전을 시작했고, 3월 2일 이를 의회에 통보했다. 이에 따라 60일 시한은 5월 1일 종료된다.
헤그세스 장관의 발언은 휴전으로 적대행위가 중단된 기간은 ‘전쟁 지속 시간’에 포함되지 않는다는 해석으로, 의회 승인 없이도 당장 군사작전을 이어갈 수 있다는 논리다. 실제로 미군은 중동 일대에 대규모 전력을 유지하고 있지만, 지난 7일 이후 교전은 발생하지 않은 상태다.그러나 케인 의원은 “법률이 그런 해석을 뒷받침하지 않는다”며 “헌법상 중대한 문제가 될 수 있다”고 반박했다.
한편 상원은 이날 이란 군사작전을 종료시키는 결의안을 여섯 번째로 표결에 부쳤지만, 찬성 47표, 반대 50표로 또다시 부결됐다. 다만 공화당의 수전 콜린스 의원이 처음으로 찬성으로 돌아서면서 당내 균열 조짐도 나타났다. 콜린스 의원은 성명을 통해 “대통령의 최고사령관 권한에도 분명한 한계가 있다”며 “60일 시한은 권고가 아니라 반드시 지켜야 할 법적 요건”이라고 강조했다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사