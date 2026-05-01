[속보] 박왕열에 마약 공급한 닉네임 ‘청담’ 송환… 100억원 마약류 유통 관여
태국서 호화생활…경찰 잠복으로 검거
‘마약왕’ 박왕열에게 마약을 공급한 마약상 최모(51)씨가 태국에서 검거돼 1일 국내로 송환됐다. 텔레그램에서 닉네임 ‘청담’으로 활동한 최씨는 2019년부터 100억원에 달하는 마약류 유통에 관여하는 혐의를 받는다.
경찰청 마약조직범죄수사과는 마약 공급책 최씨의 신병을 태국으로부터 인계받아 마약류관리법 위반 등 혐의에 대한 수사를 진행할 예정이라고 밝혔다. 최씨는 현지에서 한국행 비행기에 탑승한 직후 체포됐고, 이날 오전 인천국제공항 입국장에 도착한다.
최씨는 텔레그램을 통해 마약을 대량 유통한 혐의로 송환된 박왕열에게 마약을 공급한 ‘상선’이다. 최씨는 텔레그램에서 ‘청담’ 또는 ‘청담 사장’이라는 이름으로 활동하며 2019년부터 필로폰 약 22㎏ 등 총 100억원에 달하는 마약류를 국내에 밀반입하거나 유통에 관여한 혐의를 받는다.
경찰은 지난달 박씨를 집중 수사하는 과정에서 최씨가 마약 공급책이라는 단서를 확보했다. 이후 경기남부경찰청 마약·국제범죄수사대를 집중수사관서로 지정하고 최씨의 국내외 행적을 추적해왔다.
최씨의 공식 출국 기록은 2018년 이후 존재하지 않았으나 경찰은 수사 과정에서 그가 태국에 살고 있다는 첩보를 입수했다. 경찰은 현지 경찰과 협업해 최씨가 태국 사뭇쁘라깐주에 거주 중이라는 사실을 확인하고, 지난달 10일 그를 불법체류 혐의로 검거했다. 양국 경찰은 최씨 검거를 위해 현재 고급주택 단지에서 3일간 잠복 작전을 벌였다.
경찰은 최씨의 타인 명의 여권과 전자기기 등 압수물도 인계받았다. 전자기기에 대해서는 디지털포렌식을 진행할 예정이다. 경찰은 최씨와 박씨의 공모 여부 등 마약 범죄 혐의 뿐만 아니라 여권법 위반 등 피의자가 연루된 추가 범죄에 대해서도 수사를 확대할 방침이다. 경찰 관계자는 “피의자가 취득한 범죄수익도 철저히 추적해서 환수하겠다”고 말했다.
김다연 기자 yan@kmib.co.kr
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