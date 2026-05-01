[속보] 박왕열에 마약 공급한 닉네임 ‘청담’ 송환… 100억원 마약류 유통 관여

태국서 호화생활…경찰 잠복으로 검거

경찰이 마약왕 박왕열에게 마약을 공급한 혐의를 받는 최모(51)씨에게 한국행 비행기에서 압수영장을 집행하고 있는 모습. 경찰청 제공

최씨가 태국 사뭇쁘라깐주에 거주 중이라는 사실을 확인하고, 지난달 10일 그를 불법체류 혐의로 검거했다. 양국 경찰은 최씨 검거를 위해 현재 고급주택 단지에서 3일간 잠복 작전을 벌였다.