이탈리아·스페인 주둔 미군도 감축?…트럼프 “아마도”
“이란, 얼마나 버틸지 보자"
도널드 트럼프 미국 대통령이 독일 주둔 미군 감축을 검토 중이라고 언급한 데 이어 이번엔 이탈리아와 스페인에 대해서도 미군 감축을 고려할 수 있다는 뜻을 내비쳤다.
트럼프 대통령은 30일(현지시간) 백악관에서 행정명령 서명을 마친 뒤 이탈리아와 스페인에서도 미군 감축을 검토하는지 묻는 말에 “아마도”라고 답했다.
트럼프 대통령은 중동 전쟁에서 미국이 필요로 할 때 유럽이 지원에 나서고 있지 않은 점을 거듭 지적하면서 “우리에게 그들이 필요했을 때 그들은 없었다”고 말하기도 했다.
트럼프 대통령은 전날 트루스소셜을 통해 “미국은 독일에 있는 병력의 감축 가능성을 살펴보고 있다”며 “조만간 결정이 내려질 것”이라고 밝힌 바 있다. 유럽 전체 주둔 미군은 약 8만4000명 규모로 이 중 독일에는 약 3만6000명이 주둔하고 있다.
미국의 대이란 해상 봉쇄 조치에 대해서는 “봉쇄의 힘은 정말 대단하다. 이란은 석유로 돈을 전혀 벌지 못하고 있다”며 “그들의 경제는 재앙 상태로 그들이 얼마나 더 버틸 수 있을지 보자”고 말했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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