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“음료 안 돼요”에 격분…버스기사 눈 찌르고 엽기 행각 벌인 60대

입력:2026-05-01 07:37
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음료를 들고 버스에 타려다가 제지를 당하자 운전기사의 눈을 찌른 뒤 차내에서 엽기 행각을 벌인 60대에게 징역형의 집행유예가 선고됐다.

대구지법 형사3단독 이현석 판사는 손가락으로 시내버스 운전기사 눈을 여러 차례 찌른 뒤 버스 안에 대변을 본 혐의(특정 범죄 가중 처벌 등에 관한 법률 위반 등)로 기소된 A씨(60대)에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다고 1일 밝혔다.

A씨는 지난해 7월 19일 음료를 들고 승차하려다가 제지를 당하자 이 같은 폭행을 행사한 혐의로 재판에 넘겨졌다.


이 판사는 “운전기사를 폭행함과 동시에 위력으로 피해자 운행 업무도 방해했다”며 “피고인 나이와 전과, 범행 경위, 범행 후 정황 등 여러 양형 조건을 종합했다”고 밝혔다.

박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr

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