이태희, GS칼텍스 매경오픈 대회 첫 3번째 우승 정조준…첫날 6언더 선두

조민규, 김백준, 신상훈 등 1타차 공동 2위

이태희. 대한골프협회

10번 홀(파4)에서 출발한 이태희는 18번 홀(파4)에서 130야드를 남기고 8번 아이언으로 친 두 번째 샷을 이글로 연결, 선두권으로 치고 나갔다.

그는 대회 코스 중 가장 어려운 홀로 꼽히는 16번 홀(파4)에서도 버디를 잡아내며 기세를 올렸다. 529야드로 세팅된 이 홀은 평상시에는 파5홀이다. 페어웨이가 좁은데다 그린 주변에 벙커가 둘러싸고 있어 공략이 어렵다.