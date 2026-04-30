남양주월산초 ‘학교문화 책임규약 선포식’ 개최
학생·학부모·교직원 130여명 참여
존중·배려 학교문화 실천 다짐
경기 남양주월산초등학교는 지난 29일 학교문화 책임교육 실천을 위한 ‘학교문화 책임규약 선포식’을 개최했다.
학생, 학부모, 교직원 등 교육공동체 130여명이 참여한 선포식에는 구리남양주교육지원청 이지명 교육장도 참석해 학교폭력 예방과 책임 있는 학교문화 조성을 위한 교육공동체의 실천을 격려했다.
남양주월산초의 학교문화 책임규약은 ▲학생은 친구를 존중하고 배려하는 생활 실천 ▲교직원은 안전하고 신뢰로운 교육환경 조성 ▲학부모는 가정에서 존중과 대화의 문화를 이어가며 학교와 함께 책임 있는 교육공동체 조성 등이다.
이번 선포식은 규약 발표를 넘어, 학교와 가정이 함께 책임을 나누는 의미 있는 시간이 됐으며, 학부모와 학생들은 학교의 학교폭력 예방 노력과 관계 회복 중심의 생활교육에 공감했다.
선포식 이후에는 배우 정은표씨가 신뢰 기반 가족문화와 행복한 소통을 주제로 학부모 강연을 진행했다.
강연에서는 가정 안에서의 존중과 공감, 대화의 중요성을 함께 나누며 학교와 가정이 함께하는 책임교육의 의미를 더했다.
남양주월산초 관계자는 “앞으로도 학생, 학부모, 교직원이 함께하는 학교문화 책임교육을 지속적으로 운영할 계획”이라며 “이를 통해 서로 존중하고 신뢰하는 행복한 학교문화를 확산하겠다”고 밝혔다.
한편, 남양주월산초는 2026 붇돋음 실천학교, 2026 마음공유 준비학교 및 학교폭력 예방활동 중점운영교로 선정돼 다양한 교육활동을 추진하고 있다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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