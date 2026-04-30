남양주월산초 ‘학교문화 책임규약 선포식’ 개최

학생·학부모·교직원 130여명 참여

존중·배려 학교문화 실천 다짐

남양주월산초등학교는 지난 29일 학교문화 책임교육 실천을 위한 ‘학교문화 책임규약 선포식’을 개최했다. 구리남양주교육지원청 제공

선포식 이후에는 배우 정은표씨가 신뢰 기반 가족문화와 행복한 소통을 주제로 학부모 강연을 진행했다.

강연에서는 가정 안에서의 존중과 공감, 대화의 중요성을 함께 나누며 학교와 가정이 함께하는 책임교육의 의미를 더했다.