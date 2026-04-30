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주광덕 남양주시장, 예비후보 등록…재선 도전 공식화

입력:2026-04-30 20:24
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주광덕 경기 남양주시장이 재선 도전을 공식 선언하고 제9회 전국동시지방선거 예비후보로 등록하며 본격적인 선거전에 돌입했다.

주 예비후보는 지난 29일 등록을 마친 뒤 “지난 시간 시민들이 보내준 응원을 마음 깊이 담아 성실히 선거에 임하겠다”며 “남양주를 점프업시켜 슈퍼성장시대를 이끌고, 시민 삶의 만족도와 행복지수를 높이겠다는 약속을 지키기 위해 혼신의 힘을 다하겠다”고 밝혔다.

그는 인구 100만명의 메가시티가 될 남양주의 미래를 준비하는 지금이 ‘골든타임’임을 강조하며, 수도권 최고의 교통 허브이자 첨단 미래산업 기반의 경제도시로 자리매김하도록 남양주시를 도약시키겠다는 의지다.


주 시장의 예비후보 등록에 따라 남양주시는 30일부터 김상수 부시장의 시장 권한대행 체제로 전환됐다.

남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

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