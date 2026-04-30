주광덕 남양주시장, 예비후보 등록…재선 도전 공식화

주 시장의 예비후보 등록에 따라 남양주시는 30일부터 김상수 부시장의 시장 권한대행 체제로 전환됐다.

주광덕 경기 남양주시장이 재선 도전을 공식 선언하고 제9회 전국동시지방선거 예비후보로 등록하며 본격적인 선거전에 돌입했다.주 예비후보는 지난 29일 등록을 마친 뒤 “지난 시간 시민들이 보내준 응원을 마음 깊이 담아 성실히 선거에 임하겠다”며 “남양주를 점프업시켜 슈퍼성장시대를 이끌고, 시민 삶의 만족도와 행복지수를 높이겠다는 약속을 지키기 위해 혼신의 힘을 다하겠다”고 밝혔다.그는 인구 100만명의 메가시티가 될 남양주의 미래를 준비하는 지금이 ‘골든타임’임을 강조하며, 수도권 최고의 교통 허브이자 첨단 미래산업 기반의 경제도시로 자리매김하도록 남양주시를 도약시키겠다는 의지다.남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지