UAE OPEC 탈퇴에도 유가↑… “중동 사태로 증산해도 국내 물가 안정에 제약”

장기적으로는 원유 공급 늘어 긍정적

호르무즈 해협 봉쇄 이어지는 한 호재 상쇄

서울의 한 주유소에서 직원이 주유를 하고 있다. 연합뉴스

수입의 약 70%를 중동에 의존하는 우리나라로선 공급처의 생산 자율권이 늘어나는 것이 호재로 작용할 수 있다.