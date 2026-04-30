청년재단, 한화생명e스포츠와 고립 청년 위한 ‘e스포츠 인사이드 데이’ 개최
청년재단이 24일 한화생명e스포츠와 함께 서울 종로구 강의장과 치지직 롤파크에서 고립 및 은둔 청년을 위한 ‘e스포츠 인사이드 데이’를 개최했다.
이번 행사는 청년 지원 사업 참여자를 대상으로 현장 체험과 교류 프로그램을 통해 사회적 연결 경험을 폭넓게 확장하고자 마련됐다.
리그 오브 레전드 프로 대회에 참가 중인 게임단 한화생명e스포츠는 2026 시즌 슬로건인 ‘비욘드 더 챌린지’에 맞춰 청년들이 각자의 어려움을 딛고 자신만의 속도로 성장할 수 있도록 재단과 협력해왔다.
이날 청년들은 청년재단에서 네트워킹 시간을 가진 후 치지직 롤파크로 이동해 정규리그 경기를 관람했다. 한화생명e스포츠 소속 ‘구마유시’ 이민형과 ‘제카’ 김건우는 영상을 통해 “선수로서 매 경기 새로운 도전을 마주하며 부담을 느낄 때도 있지만 그때마다 용기를 내 한 걸음씩 나아가고 있다”며 “오늘 여러분의 한 걸음도 의미 있는 도전이 되길 바란다”고 응원의 메시지를 전했다.
행사 종료 후 참여청년 A씨는 “e스포츠라는 공통 관심사를 통해 다른 청년들과 자연스럽게 공감대를 형성할 수 있었다”며 “특히 직접 경기장을 찾아보니 스트레스가 해소되고 마음이 한결 가벼워지는 경험을 했다”고 소감을 밝혔다.
또 다른 청년 B씨는 “이번 경험을 통해 e스포츠 분야에 관심이 생겼고, 진로 탐색에 도움을 받았다”고 말했다.
이도경 청년재단 사무총장은 “도전과 성장의 가치를 공유하는 이번 협업 프로그램이 청년들에게 힐링과 새로운 동기부여가 되었기를 바란다”며 “앞으로도 청년의 목소리를 적극 반영해 다채로운 참여 기회를 확대하겠다”고 밝혔다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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