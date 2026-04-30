넥슨재단, 대전사회서비스원과 업무협약… ‘ON 프로젝트’ 전개
넥슨재단은 대전광역시사회서비스원과 지속 가능한 사회공헌 협력 사업을 추진하는 업무협약을 30일 체결했다. 양측은 장애아동과 경계선 지능 청소년 및 다문화가족 등을 지원하는 ‘ON 프로젝트’를 중심으로 본격적인 협업에 나선다.
해당 프로젝트는 온라인 기반의 연결과 따뜻한 사회적 가치 및 공공과 민간의 협력이라는 의미를 담고 있다. 양측은 장애아동의 자기표현 확대를 위한 체험형 프로그램과 디지털 기초교육 등을 추진한다.
특히 넥슨의 대표 지식재산권인 ‘카트라이더’를 활용한 휠체어 꾸미기와 무료 블록코딩 플랫폼 ‘헬로메이플’을 통한 코딩교육 사업을 진행한다. 이를 위해 넥슨재단은 게임 콘텐츠와 교육 자원을 기반으로 프로그램 기획과 운영을 맡고 캠페인에 나선다.
사회서비스원은 대상자 발굴과 협력 기관 구성 등 지역사회 연계 실무를 담당한다.
넥슨재단 공미정 사무국장은 “이번 협약을 통해 지역사회와 연결된 실질적인 사회공헌 모델을 만들어갈 수 있게 되어 뜻깊게 생각한다”며 “재단이 보유한 콘텐츠와 교육 자원, 디지털 기반의 창의 자산을 바탕으로 다양한 사람들이 참여하는 프로그램을 꾸준히 확대해 나가겠다”고 말했다. 김인식 대전광역시사회서비스원 원장은 “이번 협약이 장애아동과 취약계층 아동 및 청소년이 자기표현의 기회와 디지털 배움의 기회를 함께 누릴 수 있는 출발점이 되길 바란다”고 전했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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