SOOP, 1분기 영업이익 212억원

SOOP이 올해 1분기 연결 기준 매출 1060억원, 영업이익 212억원을 기록했다고 30일 밝혔다. 각각 전년 동기 대비 1.5%, 24.1% 감소한 수치다.

1분기 실적 요약. SOOP 제공

플랫폼 부문 매출은 740억원으로 전년 동기 대비 12.8% 감소했다. 반면 광고 부문 매출은 305억원으로 전년 동기 대비 39.6% 성장했다. 이 가운데 콘텐츠형 광고는 142억원으로 전년 동기 대비 24.9% 증가했다.