SOOP, 1분기 영업이익 212억원
SOOP이 올해 1분기 연결 기준 매출 1060억원, 영업이익 212억원을 기록했다고 30일 밝혔다. 각각 전년 동기 대비 1.5%, 24.1% 감소한 수치다.
당기순이익은 225억원이다. 지난해 같은 기간과 비교해 4.0% 줄었다.
플랫폼 부문 매출은 740억원으로 전년 동기 대비 12.8% 감소했다. 반면 광고 부문 매출은 305억원으로 전년 동기 대비 39.6% 성장했다. 이 가운데 콘텐츠형 광고는 142억원으로 전년 동기 대비 24.9% 증가했다.
1분기 SOOP은 스트리머의 창작 활동과 유저들의 커뮤니티 경험을 중심으로 플랫폼의 본질적인 경쟁력을 강화하는 데 주력했다고 설명했다.
플랫폼 통합을 통해 글로벌 동시 송출 환경을 마련하는 등 서비스 기반을 확대하는 한편 자체 IP와 오리지널 콘텐츠의 경쟁력을 높이고 버추얼·음악 등 지속 성장하고 있는 카테고리를 확대했다.
2분기엔 주요 게임사와의 계정·데이터 연동을 기반으로 파트너십을 확대해 유저 유입과 참여 경험을 강화한다는 계획이다. 또한 연맹·협회·단체·기업 등 다양한 파트너들의 IP와 연계한 콘텐츠 협업을 이어간다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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