크래프톤, 1분기 영업익 5616억 역대 최대… 쏘카와 손잡고 ‘피지컬 AI’ 정조준

크래프톤이 주력 지식재산권(IP) ‘배틀그라운드(PUBG)’의 글로벌 흥행 장기화에 힘입어 사상 최대 분기 실적을 새로 썼다.
본업인 게임에서의 탄탄한 성장을 바탕으로 쏘카와의 자율주행 합작법인 설립을 통한 ‘피지컬 AI’ 신사업 진출을 공식화하는 한편, 대규모 자사주 소각 등 주주 친화 정책에도 속도를 낸다.
크래프톤은 30일 연결 기준 올해 1분기 매출 1조 3714억원, 영업이익 5616억원을 기록했다고 공시했다. 이는 전년 동기 대비 각각 56.9%, 22.8% 급증한 수치다. 1분기 영업이익만으로 지난해 연간 영업이익의 53%를 채웠다.
배그 IP의 진화… “일회성 아닌 구조적 성장”
실적 고공행진의 일등 공신은 단연 PUBG IP다. 분기 매출 1조원을 돌파한 PUBG 프랜차이즈는 PC와 모바일 양측에서 프리미엄 콜라보레이션을 연이어 성공시키며 고과금 이용자를 대거 유입시켰다.
사업 부문별 매출은 ▲PC 3639억원 ▲모바일 7027억원 ▲콘솔 138억원 ▲기타 2910억원이다. PUBG IP 프랜차이즈 매출은 전년 동기 대비 24% 증가했다.
배틀그라운드 모바일 인도(BGMI)는 서버 확장 투자를 통해 이용자 접근성을 확대하고 다양한 콘텐츠를 제공하며 결제 이용자 수가 전년 동기 대비 17% 증가했다. BGMI 공식 리그인 배틀그라운드 모바일 인도 시리즈(BGIS)는 역대 최대 뷰어십을 기록하며 인도 국민 게임의 입지를 재확인했다. 기타 매출은 ADK그룹의 실적 반영으로 전년 동기 대비 2859억원 증가했다.
경영진은 이번 실적이 일회성이 아님을 강조했다. 김창한 대표는 이날 컨퍼런스 콜에서 “이번 1분기 실적은 단순한 단기 흥행이 아니라 크래프톤이 구조적으로 성장할 수 있다는 점을 증명한 것”이라고 자신감을 내비쳤다.
배동근 최고재무책임자(CFO) 역시 “4월 선보인 스텔라 블레이드 콜라보 등이 역대급 성과를 내고 있어 2분기 매출도 상당히 긍정적으로 전망한다”고 덧붙였다.
글로벌 전역에서의 지표 개선도 돋보였다. 배 CFO는 “중동의 라마단 프리미엄 상품 호조와 중국 춘절 특수 등으로 두 자릿수 성장을 이뤘으며 이용자 소비 시간과 ARPU(가입자당 평균 매출) 등 핵심 지표의 효율이 전반적으로 크게 상승했다”고 설명했다.
콘텐츠 플랫폼으로의 진화도 합격점을 받았다. 4월 출시된 PvE 모드 ‘제노포인트’는 전체 배틀로얄 유저의 3분의 1이 즐길 만큼 호응을 얻었다. 김 대표는 “제노포인트는 유저의 기대감을 극대화하는 장치로 앞으로 상시 즐길 수 있는 다른 웰메이드 모드도 준비 중”이라고 밝혔다.
AI 신사업 본격화 및 강력한 주주환원
미래 성장 동력 확보를 위한 이종 산업 간 융합도 눈길을 끈다. 크래프톤은 카셰어링 기업 쏘카와 손잡고 자율주행 서비스 합작법인을 신설한다.
김 대표는 “크래프톤의 AI 소프트웨어 역량과 오프라인 차량 및 운전자 대규모 관리 역량이 입증된 쏘카가 만나 시너지를 낼 것”이라며 “합작법인을 통해 자율주행 사업화 가능성을 높이고, 여기서 얻은 데이터로 ‘피지컬 AI’ 연구를 본격적으로 확장하겠다”고 밝혔다.
기존 게임 분야에서도 다중모달 AI ‘라온’과 CPC(협력 플레이 캐릭터) 기술을 도입한 ‘PUBG 앨라이’를 연내 베타 서비스로 선보일 예정이다.
지난해 얼리 액세스로 출시한 ‘인조이(inZOI)’는 장기 수명 주기(PLC)를 갖춘 IP로 도약하기 위한 스케일업에 집중한다. 인생 시뮬레이션의 경험을 강화하기 위한 콘텐츠 고도화와 콘솔 포팅을 통한 이용자 접근성 확대를 추진한다. 더불어 AI 스크립트 모딩 툴을 제공해 누구나 쉽게 콘텐츠를 창작할 수 있는 환경을 조성한다.
오픈 월드 생존 제작 게임 서브노티카 2(Subnautica 2)는 얼리 액세스 출시를 앞두고 있다. 서브노티카 2는 Co-op 모드 등 신규 콘텐츠를 추가해 기존 팬과 신규 이용자가 모두 원활히 유입할 환경을 조성한다.
김 대표는 “서브노티카2는 외부 잡음과 무관하게 개발사와의 협력이 순조롭다”면서 “조만간 얼리 액세스로 론칭할 것”이라고 말했다.
뚜렷한 호실적을 바탕으로 주주환원 정책도 한층 강화한다. 1분기에 이미 2000억원 규모의 자사주 취득과 996억원의 배당, 3362억원 규모의 자사주 소각을 마친 크래프톤은 2분기에도 자사주 1000억원어치를 추가 취득해 전량 소각하기로 했다.
배 CFO는 “1분기에만 5600억원의 영업이익을 낸 회사가 현재 주가 수준에 머물러 있다는 것은 현저히 저평가됐다는 방증”이라며 주주가치 제고에 대한 의지를 드러냈다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지