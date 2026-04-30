‘스토킹 보복 살인’ 김훈 돕던 공범 3명 검찰 송치

온라인 게임 통해 김훈과 친분 쌓아

위치추적기 구매 및 차량 부착 도와

스토킹 보복 살인범 김훈. 경기북부경찰청 제공

스토킹하던 여성을 살해한 김훈(44)과 위치추적장치 부착을 도운 공범 3명이 검찰에 넘겨졌다.



경기북부경찰청은 위치정보법 및 스토킹처벌법 위반 혐의로 30대 남성 2명과 20대 여성 1명을 불구속 송치하고, 주범 김훈에 대해서도 동일 혐의 및 가정폭력처벌법 위반 혐의를 추가해 검찰에 송치했다고 30일 밝혔다.



공범들은 온라인 게임 등을 통해 김훈과 친분을 쌓은 지인들로, 지난해 6월부터 올해 3월까지 피해 여성 A씨, A씨의 어머니, 지인의 차량에 총 5개의 위치추적장치를 구매하거나 직접 부착한 혐의를 받고 있다.



경찰은 살인 사건 이후 차량 등에서 위치추적장치 3개를 추가로 발견했으며, 총 5개 장치에 대해 국립과학수사연구원 감정을 의뢰한 결과 2개 장치에서 김훈과 공범들의 지문이 확인된 것으로 조사됐다.



이들은 김훈의 부탁을 받고 범행에 가담했으며, 장치에서 이들의 지문이 검출되자 혐의를 모두 인정했다. 다만 범행의 대가로 금품을 주고받은 정황은 나타나지 않았다.







경찰은 김훈이 피해자를 직접 대면하지는 않았지만, 위치추적장치와 주거지 주변 탐색 등으로 A씨를 지속해 스토킹한 것으로 판단했다.



앞서 김훈은 지난 3월 14일 오전 8시58분쯤 남양주시 오남읍에서 퇴근하던 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의로 구속기소 돼다.



그는 범행 전부터 피해자의 직장 동선을 파악하고 범행 도구를 미리 준비했으며, 범행 직후에는 착용 중이던 전자발찌를 끊고 사전에 준비한 임시번호판을 자기 차량에 달고 도주했다가 1시간 만에 양평에서 검거됐다.



한편 김훈의 사이코패스 평정척도(PCL-R) 점수는 33점으로, 진단 기준인 25점을 넘어서는 고위험군인 것으로 나타났다.



폭력범죄 재범 위험성 평가에서도 기준치 이상의 높은 점수를 기록해 재범 위험성이 매우 높은 상태였던 것으로 분석됐다.



의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 스토킹하던 여성을 살해한 김훈(44)과 위치추적장치 부착을 도운 공범 3명이 검찰에 넘겨졌다.경기북부경찰청은 위치정보법 및 스토킹처벌법 위반 혐의로 30대 남성 2명과 20대 여성 1명을 불구속 송치하고, 주범 김훈에 대해서도 동일 혐의 및 가정폭력처벌법 위반 혐의를 추가해 검찰에 송치했다고 30일 밝혔다.공범들은 온라인 게임 등을 통해 김훈과 친분을 쌓은 지인들로, 지난해 6월부터 올해 3월까지 피해 여성 A씨, A씨의 어머니, 지인의 차량에 총 5개의 위치추적장치를 구매하거나 직접 부착한 혐의를 받고 있다.경찰은 살인 사건 이후 차량 등에서 위치추적장치 3개를 추가로 발견했으며, 총 5개 장치에 대해 국립과학수사연구원 감정을 의뢰한 결과 2개 장치에서 김훈과 공범들의 지문이 확인된 것으로 조사됐다.이들은 김훈의 부탁을 받고 범행에 가담했으며, 장치에서 이들의 지문이 검출되자 혐의를 모두 인정했다. 다만 범행의 대가로 금품을 주고받은 정황은 나타나지 않았다.경찰 수사 결과 김훈의 치밀하고 집요한 스토킹 행각도 추가됐다. 김훈은 올해 초 피해자에게 10여 차례의 회유성 메시지를 보내고 주거지 주변을 7차례나 감시하는 등 지속적으로 스토킹한 사실이 드러났다.경찰은 김훈이 피해자를 직접 대면하지는 않았지만, 위치추적장치와 주거지 주변 탐색 등으로 A씨를 지속해 스토킹한 것으로 판단했다.앞서 김훈은 지난 3월 14일 오전 8시58분쯤 남양주시 오남읍에서 퇴근하던 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의로 구속기소 돼다.그는 범행 전부터 피해자의 직장 동선을 파악하고 범행 도구를 미리 준비했으며, 범행 직후에는 착용 중이던 전자발찌를 끊고 사전에 준비한 임시번호판을 자기 차량에 달고 도주했다가 1시간 만에 양평에서 검거됐다.한편 김훈의 사이코패스 평정척도(PCL-R) 점수는 33점으로, 진단 기준인 25점을 넘어서는 고위험군인 것으로 나타났다.폭력범죄 재범 위험성 평가에서도 기준치 이상의 높은 점수를 기록해 재범 위험성이 매우 높은 상태였던 것으로 분석됐다.의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지