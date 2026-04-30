“사무실 밖에서 문서 확인”… 온AI 모바일 서비스 개시
앞으로 중앙부처 공무원들은 사무실 밖에서도 스마트폰으로 내부 문서를 확인할 수 있게 된다. 인공지능(AI)이 요약한 회의록도 실시간으로 공유받을 수 있게 된다. 보안상의 이유로 사무실 외부에서 업무를 처리하기 힘든 구조였는데, 행정 혁신을 통해 업무 효율을 높이는 것이다.
행정안전부는 30일 지능형 업무관리 플랫폼 ‘온AI’ 모바일 서비스를 시작했다. 이 서비스는 사무실 컴퓨터(PC)에서 활용하던 온AI를 외부에서도 사용할 수 있게 확장한 것이다. 온AI는 지난해 행안부가 민간의 AI 기술과 메신저와 같은 협업 도구를 행정 업무에 활용할 수 있도록 구축한 플랫폼이다.
서비스를 활용하면 공무원이 외부에서도 스마트폰으로 업무망 메일을 사용하는 게 가능해진다. 또 문서를 공유받고 메신저로 대화하며 드라이브 내 파일을 열람할 수 있다. 상급자는 메모 기능을 이용해 실무자에게 실시간으로 수정 지시도 할 수 있다.
화상회의는 서비스를 이용해 언제 어디서나 진행할 수 있다. AI 챗봇이 실시간으로 회의 내용을 기록하고 핵심을 요약한 회의록을 자동 생성한다. 회의록은 메일이나 메신저로 발송된다.
행안부는 보안사고 대비책도 마련했다고 강조했다. 모바일 공무원증으로만 서비스에 접속할 수 있도록 했다는 설명이다. 캡처를 방지하는 기능을 서비스에 담았고 파일 저장도 제한한다고 덧붙였다.
서비스는 우선 행안부와 과학기술정보통신부, 기획예산처, 식품의약품안전처 등 4개 부처 소속 공무원 8000명에게 제공된다. 올해 안에 중앙행정기관 40개 이상 부처, 공무원 16만여명에게 확대될 예정이다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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