美 국방장관 부인도 中 ‘쉬인’서 옷 샀다…온라인 갑론을박
피트 헤그세스 미국 국방부 장관의 배우자가 공식 행사에서 착용한 의상을 두고 미국 온라인에서 논쟁이 이어지고 있다.
30일(현지시간) 뉴욕포스트 등 외신에 따르면 헤그세스 장관의 아내 제니퍼 로셰는 지난 25일 워싱턴DC 힐튼 호텔에서 열린 백악관 출입기자단 만찬에 남편과 함께 참석했다.
이날 로셰는 몸에 밀착되는 분홍색 드레스를 입고 등장했는데, 해당 의상이 중국 패스트패션 브랜드 쉬인(SHEIN) 제품이라는 사실이 알려지면서 논란이 촉발됐다.
가디언에 따르면 해당 제품은 쉬인 온라인 몰에서 약 42달러(6만2000원)에 판매되는 것으로 전해졌다. 중국계 이커머스 플랫폼 테무에서는 이보다 절반 정도 더 낮은 가격에 유통되고 있다.
문제는 헤그세스 장관이 그간 중국에 대해 강경한 입장을 보여왔다는 점이다. 이런 상황에서 배우자가 비교적 저가의 중국산 의상을 입고 공식 행사에 참석한 것이 적절한지에 대한 논쟁이 확산됐다.
패션 인플루언서 엘라 데비가 소셜미디어 엑스(X)에 “헤그세스의 아내가 테무에서 산 드레스를 입고 백악관 기자단 만찬에 참석했다(농담이 아니다)”고 쓴 게시물은 600만회 이상 읽혔다.
온라인 패션지 다이어트 프라다도 “헤그세스의 부인이 자기 정파의 민족주의적 이데올로기와 다르게 외국의 패스트패션 제품을 입었다”고 비판했다.
반면 과도한 비판이라는 반응도 적지 않다. 극우 성향으로 알려진 미국의 유명 인플루언서 로라 루머는 소셜미디어에 “그녀는 정말 멋져 보인다. 좌파들은 부자들을 물어뜯는 것 아니었나? 이제 딱 한 번 입을 1만달러짜리 드레스를 사 입지 않은 사람을 공격하려고?”라며 옹호 입장을 밝혔다.
로셰는 보수 성향이 뚜렷한 방송사인 폭스뉴스 총괄 프로듀서 출신으로, 이혼 이력이 두 차례 있는 헤그세스 장관의 세 번째 아내다. 로셰는 폭스뉴스의 주말 진행자였던 헤그세스 장관과 혼외관계로 임신한 뒤 딸을 낳았고, 두 사람은 각자 배우자와 이혼한 뒤 2019년에 결혼했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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