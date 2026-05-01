배민·두쫀쿠도 도파민 중독일까… INTP 상담가의 답
갓플렉스 시즌7 ‘도파민 디톡스’
[인터뷰] 신앙상담 크리에이터 ‘허니서커’ 박원찬씨
스마트폰을 내려놓겠다고 다짐하지만 손은 어느새 다시 화면을 향한다. 짧은 영상과 자극적인 콘텐츠에 익숙해진 청년들의 일상은 ‘도파민 과잉 시대’를 보여준다. 이에 “억지로 끊기보다 더 좋은 것으로 채워야 한다”는 해법을 제시하는 신앙 상담 크리에이터가 있다. 유튜브 채널 ‘허니서커(Honey-sucker)’ 운영자 박원찬(36)씨다. 채널명에는 ‘젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅처럼 하나님 안에서 가장 좋은 삶을 살고 싶다’는 뜻이 담겨 있다.
인스타그램 팔로워 3만명, 유튜브 구독자 1만명을 보유한 그는 ‘INTP의 신앙상담’이라는 콘셉트로 연애와 관계, 신앙 고민을 풀어내며 청년층의 공감을 얻고 있다. 연세대 기계공학과 출신으로 모태신앙인 그는 INTP 성향답게 비판적 사고를 바탕으로 성경을 읽고 질문하며 스스로 이해할 때까지 씨름해 왔다.
힙합 가수 ‘이짜나언짜나’로 활동하면서 팬들과 소통하는 과정에서 상담을 시작했고, 그 경험은 비기독교인에게도 성경을 전하는 계기가 됐다. 최근 서울 영등포구 국민일보 스튜디오에서 만난 그는 자신을 “정답을 주는 사람이 아니라 함께 고민하는 사람”이라고 소개하며 “성경을 기준으로 청년들의 질문을 함께 풀어가고 싶다”고 말했다.
최근 서울 영등포구 국민일보 스튜디오에서 만난 박씨는 도파민 과잉 시대를 살아가는 청년들의 고민을 풀어냈다. 다음은 관련 일문일답이다. 해당 내용은 5월 1일 서울 강남구 순복음강남교회(이장균 목사)에서 열리는 ‘갓플렉스 시즌 7’에서 중독 사역을 주제로 설교하는 박요한 혜윰교회 목사의 검수를 거쳤다.
-해로운 걸 알면서도 계속 숏폼·영상 보게 됩니다.
“일상에 지장을 줄 정도라면 이야기가 달라지겠지만, 그렇지 않다면 너무 큰 문제로 보지 않았으면 합니다. 예전에도 새벽까지 라디오를 듣던 시절이 있었죠. 형태만 달라졌을 뿐 젊을 때의 호기심과 연결 욕구는 비슷합니다. 숏폼을 전부 막는다고 해결되진 않습니다. 오히려 어느 정도 접하면서 ‘이건 아니다’는 기준을 세워가는 과정이 필요합니다. 하나님 앞에서도 당당한지 스스로 물어보면 이미 답을 알고 있을 겁니다. 마음의 찔림을 외면하지 않는 태도가 중요합니다.”
-쌓여가는 스크린타임(핸드폰 보는 시간)을 보면서도 멈추질 못합니다. 어디서부터 끊어야 할까요.
“끊으려고 하면 오히려 더 어렵습니다. 더 좋은 게 생기면 자연스럽게 옮겨가거든요. 그래서 대체가 해법이라고 생각해요. 우스갯소리 같지만 하루에 쇼츠 10시간 보던 친구도 애인 생기면 안 봐요. 연애가 하나의 대체가 될 수 있는 거죠. 결국 콘텐츠의 정점은 사랑입니다. 건강한 사랑, 책임 있는 관계를 경험하면 훨씬 더 강력하죠. 그래서 교회도 ‘하지 마라’보다 ‘이게 더 좋다’를 보여줘야 합니다. 중요한 건 ‘건강한 사랑’입니다. 감정적인 사랑이 아니라 책임이 따르는 결혼과 가정의 사랑, 결국 하나님의 사랑을 담아낸 형태죠. 그걸 실제로 보고 경험할 수 있어야 사람이 방향을 잡는 것 같아요. 교회 안에도 그런 관계들이 더 많아지고, 사역자들도 그걸 더 당당하게 얘기해주면 좋겠어요.”
-포르노 등 성적 자극에 반복적으로 빠지는 문제, 의지의 문제인가요.
“의지로 이길 수 있는 영역은 아닌 것 같아요. 성은 사랑과 관계, 친밀감과 연결된 중요한 영역인데 왜곡된 형태로 자극되기 때문에 더 강력합니다. 그런데 이것만 유독 더 큰 죄처럼 느끼게 만드는 것도 문제예요. 과도한 죄책감이 사람을 숨게 하고 반복하게 만들 수 있습니다. 핵심은 건강한 관계 안에서 이 영역을 이해하는 것입니다. 저는 9년 동안 연애하며 혼전순결을 지켰는데 결혼 후 첫날밤을 보내고 정말 놀랐어요. ‘이걸 아무 책임 없이 그냥 한다고’라는 생각이 들 정도로 이 영역은 굉장히 귀한 것이더군요.”
-폭식이나 단 음식, 배달 음식에 중독되는 것도 도파민 문제일까요.
“패턴은 거의 비슷해요. 해외에서는 ‘푸드 포르노’(Food porno)라는 표현도 있지요. 먹방을 보면서 만족을 느끼는 것도 구조가 유사합니다. 삶이 공허하거나 채워지지 않기 때문에 다른 것으로 메우려는 거예요. 저는 결국 관계의 문제라고 봐요. 하나님과의 관계, 사람과의 관계를 위해 창조된 인간에게 그 부분이 비어 있으면 계속 엉뚱한 것으로 채우게 됩니다. 이는 ‘배고픔’의 문제가 아니라 다른 공백에서 비롯된 문제일 수 있어요.”
-도파민 시대를 사는 청년들에게 가장 필요한 태도는 뭘까요.
“더 솔직해졌으면 합니다. 다들 ‘쿨’한 척하지만 상담의 90%는 결국 사랑 이야기예요. 핵심은 ‘사랑받고 싶다’는 욕구지요. 요즘은 콘텐츠가 너무 많다 보니 그런 욕구를 다른 것으로 덮고 있는 느낌이 있어요. 그래서 솔직해지는 게 시작이라고 봐요. 그리고 정답을 찾으려 하기보다 하나님 안에서 자유롭게 살아갔으면 좋겠어요. 내가 어떤 사람인지 알아가면서요. 저는 그 과정 자체를 하나님이 되게 재미있게 보실 것 같아요. 아담이 동물 이름을 지을 때도 그게 정답은 아니었을 거잖아요. 그래서 너무 정답을 찾으려 하기보다 하나님 안에서 주어진 자유를 누리며 살았으면 좋겠습니다. 다만 하나님 안에 있다면 결국 가장 좋은 방향으로 흘러가게 되는 거죠”
김수연 기자 pro1111@kmib.co.kr
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