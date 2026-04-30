靑 “한미 간 주한미군 감축·철수 논의 전혀 없다”
도널드 트럼프 미국 대통령이 독일 주둔 미국 감축을 검토하고 있다고 언급한 것과 관련해 청와대가 “현재 한미 간 주한미군 감축 혹은 철수에 대한 논의는 전혀 없다”고 설명했다.
강유정 수석 대변인은 이날 브리핑에서 트럼프 대통령 발언에 대한 질문이 나오자 “현재 한미 간 주한미군 감축 혹은 철수에 대한 논의는 전혀 없다”고 강조했다.
강 대변인은 이어 “정부는 주한미군이 안정적인 주둔을 하며 굳건한 한미 연합 방위태세에 기여할 수 있도록 미군 측과 긴밀히 협력 중”이라고 말했다.
앞서 트럼프 대통령은 29일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 “미국은 독일에 있는 병력의 감축 가능성을 살펴보고 있다”며 “조만간 결정이 내려질 것”이라고 밝혔다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사