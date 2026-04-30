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靑 “한미 간 주한미군 감축·철수 논의 전혀 없다”

입력:2026-04-30 17:36
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강유정 수석대변인이 13일 청와대 춘추관에서 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 독일 주둔 미국 감축을 검토하고 있다고 언급한 것과 관련해 청와대가 “현재 한미 간 주한미군 감축 혹은 철수에 대한 논의는 전혀 없다”고 설명했다.

강유정 수석 대변인은 이날 브리핑에서 트럼프 대통령 발언에 대한 질문이 나오자 “현재 한미 간 주한미군 감축 혹은 철수에 대한 논의는 전혀 없다”고 강조했다.

강 대변인은 이어 “정부는 주한미군이 안정적인 주둔을 하며 굳건한 한미 연합 방위태세에 기여할 수 있도록 미군 측과 긴밀히 협력 중”이라고 말했다.


앞서 트럼프 대통령은 29일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 “미국은 독일에 있는 병력의 감축 가능성을 살펴보고 있다”며 “조만간 결정이 내려질 것”이라고 밝혔다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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