그랜저에 챗GPT 같은 AI 심는다… 다음 달 출시
현대자동차그룹이 챗GPT 같은 인공지능(AI)을 심은 자동차를 다음 달부터 내놓는다. 인포테인먼트 시스템이 탑승자 말의 의도와 맥락을 종합적으로 이해한 뒤 임무를 수행한다.
현대차그룹은 지난 29일 서울 강남구 UX스튜디오 서울에서 차세대 인포테인먼트 시스템 ‘플레오스 커넥트’를 공개했다. 소프트웨어중심차(SDV) 전환을 위해 처음 선보인 기술이다. 일단 디스플레이가 테슬라의 디스플레이처럼 커졌다. 현대차 관계자는 “테슬라 형태의 사용자 인터페이스(UI)가 사실상 자동차 디스플레이의 업계 표준으로 자리 잡았다”고 설명했다. 다만 테슬라와 달리 열선·통풍 시트, 온도, 풍량, 음량, 비상등처럼 주행 중 자주 쓰는 기능은 물리 버튼으로 남겨뒀다. 운전대(스티어링 휠) 뒤에 있던 계기판은 작아지고 대신 ‘슬림 디스플레이’를 배치했다. 주행 속도나 경로 안내 등 정보를 위젯처럼 자유롭게 조합할 수 있다.
또 다른 특징은 현대차그룹의 소프트웨어 개발 자회사 포티투닷이 개발한 ‘글레오 AI’를 탑재했다는 것이다. 챗GPT와 같은 대규모 언어모델(LLM)을 기반으로 개발해 사용자의 말을 듣고 그 의도와 대화 맥락, 주행 상황을 종합적으로 이해할 수 있다. 정해진 키워드에 따라 차량을 제어했던 과거와 달리 언어 맥락을 보다 심도있게 이해한다.
여러 명령을 한 번에 처리할 수도 있다. 예를 들어 “에어컨 끄고 무드등은 숲속 느낌으로 바꿔주고, 라디오를 켜줘”라고 세 가지 요청을 한 번에 말하면 맥락을 정확히 파악해 차례대로 수행한다. 다양한 사투리나 ‘거기’ ‘이 근처’ 같은 불완전한 문장도 최대한 이해할 수 있다.
가장 큰 특징은 ‘존(Zone)별 음성 인식’이 꼽힌다. 운전자가 “내 자리 통풍 시트 켜줘”라고 말하면, AI가 발화 위치를 인식해 운전석 통풍 시트만 켠다. 조수석 탑승자가 “나도 켜줘”라고 말하면 그제서야 조수석 통풍 시트를 스스로 켠다.
현대차는 5월 출시하는 신형 ‘더 뉴 그랜저’에 플레오스 커넥트를 처음 적용한 뒤 향후 선보일 현대차·기아·제네시스 신차에 차례로 적용할 예정이다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
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