길병원 간호사 동문 모여 가천대에 발전기금 전달
가천대학교는 간호학과 동문 18명이 모교 교육 환경 개선과 인재 양성을 위해 발전기금 1000만원을 기부했다고 30일 밝혔다.
가천대 의과대학 총장실에서 열린 전달식에는 이태훈 의료원장과 김우경 가천대 길병원 병원장을 비롯해 간호본부장 및 간호사 동문들이 참석했다.
참석자들은 임상 현장에서 축적한 경험과 전문성을 바탕으로 모교 발전에 기여하겠다는 뜻을 공유했다.
이번 기부는 가천대 간호학과를 졸업하고 현재 길병원에서 근무 중인 간호사들이 자발적으로 참여해 이뤄졌다. 임상 경험을 바탕으로 후배들이 더 나은 교육 환경에서 성장할 수 있도록 지원한다는 취지다.
특히 간호본부장을 비롯해 외래, 입원, 수술, 검진센터 등 다양한 분야의 간호 관리자와 수간호사들이 함께 참여해 병원 전반 간호 인력의 연대와 결속을 보여줬다.
이금숙 간호부장은 “가천대에서 받은 교육이 전문 간호사로 성장하는 데 큰 기반이 됐다”며 “후배들이 더 나은 환경에서 배우고 성장할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 말했다.
이길여 총장은 “임상 현장에서 활약 중인 동문들이 모교 발전을 위해 뜻을 모아준 데 깊이 감사드린다”며 “이번 기부가 간호교육의 질 향상과 미래 보건의료 인재 양성에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.
가천대와 길병원은 교육·연구·임상이 연계되는 선순환 구조를 기반으로 대학과 병원이 함께 성장하는 협력 모델을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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