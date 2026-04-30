두 달 새 벌써 감독 3명 떠났다…K리그2 이른 칼바람

왼쪽부터 임관식 전 충남아산FC 감독, 김병수 전 대구FC 감독, 박동혁 전 전남 드래곤즈 감독. 한국프로축구연맹 제공

올 시즌 경기 수가 39경기에

서

3

2

경

기

로

줄

어

들

면

서

더 조급해졌다.

연고지 협약 만료로 강등이 확정된 김천 상무를 제외하곤 최대 1개 팀만이 강등되는 만큼 여유를 갖고 상황을 지켜보고 있다.