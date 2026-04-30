인천서 대구까지 헬기로 이송된 임신부 840g 여아 출산
헬기를 통해 인천에서 대구로 이송된 고위험 임신부가 무사히 출산했다.
30일 칠곡경북대병원에 따르면 전날 밤 인천에서 임신 29주 차인 A씨가 조기 진통 때문에 119에 신고했다. 고위험 임신부 전문 진료와 치료가 가능한 칠곡경북대병원은 긴급 이송 요청을 받아 A씨를 수용하기로 했다. A씨는 인천에서 119구급차와 소방 헬기를 이용해 자정 무렵 칠곡경북대병원에 도착했다.
병원 측은 A씨 도착 즉시 응급 제왕절개술을 진행했다. 체중 840g의 여자 아기가 무사히 태어났고 현재 신생아중환자실(NICU)에 입원해 집중 치료를 받고 있다. 병원 측은 아기가 전반적으로 안정적인 상태를 유지하고 있고 A씨 역시 수술 후 안정적인 경과를 보이고 있다고 밝혔다.
A씨와 가족은 “119구급대와 의료진의 신속한 이송과 치료 덕분에 안전하게 분만을 마칠 수 있었다”며 감사의 뜻을 전했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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