檢, ‘모텔 살인’ 김소영 추가범행 3건 기소…살인죄는 적용 안 해
검찰이 ‘강북 모텔 연쇄살인’ 사건 피고인 김소영의 추가 범행 3건을 확인하고 재판에 넘겼다. 법원은 현재까지 확인된 김씨 피해자 6명 관련 사건은 병합해 함께 심리할 예정이다.
서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 30일 김씨의 추가 범행 3건에 대해 특수상해 및 마약류관리법 위반 혐의로 기소했다고 밝혔다. 범행 시기는 첫 살인 전에 발생한 것으로 파악됐다. 앞서 김소영은 지난해 12월 중순부터 올해 2월까지 20대 남성 3명에게 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명은 의식을 잃게 한 혐의로 지난달 10일 구속기소돼 현재 재판을 받고 있다.
이번에 새로 확인된 김씨의 범행은 지난해 10월부터 올해 1월 사이 서울 강북구 등 노래방·모텔·음식점에서 피해 남성들에게 벤조디아제핀 계열 향정신성의약품이 포함된 약물을 술 등에 몰래 타 마시게 한 행위다. 추가 확인된 피해자는 20대 남성 2명과 30대 남성 1명으로 모두 의식불명 상태에 빠졌지만, 생명에는 지장이 없었다.
경찰은 김씨의 휴대전화 포렌식을 통해 카카오톡 등으로 접촉한 인물들을 추적하고 당시 119 신고 기록과 대조해 피해 사실을 특정했다. 국립과학수사연구원 감정 결과 피해자 3명 중 2명의 모발에서 벤조디아제핀 성분이 검출됐다. 이는 기존 살인 사건에서 사용된 약물과 동일한 계열이다.
다만 수사기관은 이번에 추가 기소한 범행에서 김씨의 살인 의도는 확인하기 어렵다고 판단했다. 이에 김씨에 대해 특수상해와 마약류관리법 위반 혐의만 적용해 기소했다. 김소영은 지난 9일 처음 열린 재판에서 ‘살인의 고의가 없었다’며 혐의를 부인한 바 있다.
추가 기소된 사건은 서울북부지법에서 현재 재판 중인 피해자 3명의 사건과 병합돼 심리된다. 검찰 관계자는 “피고인에게 죄에 상응하는 형이 선고될 수 있도록 노력하는 한편, 실질적인 피해자 지원이 이루어지도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
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