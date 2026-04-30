[단독] 與 최고위원 또 말싸움 “호남 금품수수, 엄정 대처” vs “형평 맞지 않다”

손훈모 더불어민주당 순천시장 후보 관련 윤리감찰단 ‘혐의없음’ 보고

당 차원 호남 금품수수 엄정 대처 의견 분출

이언주 “혐의도 없고 후보도 확정됐는데 다른 후보와 형평 안맞다”

문정복, 이언주 향해 “너무하신 거 아니냐” 고성 지르며 의사 진행 문제 삼기도

이언주 더불어민주당 최고위원이 지난 29일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

문정복 최고위원은 이날 이 최고위원을 향해 “이 최고 너무하신다. 적당히 좀 하라”며 목청을 높이기도 했다. 비공개 최고위에 참석한 한 관계자는 “각자의 입장에서 할 수 있는 말을 한 것이지만 대화의 태도에서 문제를 삼은 것”이라고 설명했다. 문 최고위원의 고성은 당대표실 밖으로 들릴 정도였다.