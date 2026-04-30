[단독] 與 최고위원 또 말싸움 “호남 금품수수, 엄정 대처” vs “형평 맞지 않다”
손훈모 더불어민주당 순천시장 후보 관련 윤리감찰단 ‘혐의없음’ 보고
당 차원 호남 금품수수 엄정 대처 의견 분출
이언주 “혐의도 없고 후보도 확정됐는데 다른 후보와 형평 안맞다”
문정복, 이언주 향해 “너무하신 거 아니냐” 고성 지르며 의사 진행 문제 삼기도
더불어민주당 비공개 최고위원회의에서 순천시장 후보의 금품수수 의혹을 두고 최고위원 간 고성이 오간 것으로 확인됐다.
30일 국민일보 취재를 종합하면 이날 최고위에서는 손훈모 민주당 순천시장 후보의 금품수수 의혹 관련 윤리감찰단 결과가 보고됐다. 민주당은 감찰단의 손 후보의 직접적인 혐의점은 발견되지 않았다는 보고를 바탕으로 손 후보의 후보자 자격을 유지하기로 결정했다.
이에 최고위 내에선 “최근 호남권 금품수수 의혹이 많으니 당에서 단호하게 대처하는 모습을 보이는게 선거에 득이 되지 않겠나”는 의견이 제기됐다. 그러자 이언주 최고위원은 “윤리감찰단에서도 혐의 없다는 결론이었고, 후보도 확정됐는데 이제와서 문제삼는 건 다른 후보를 대하는 것과 일관성이 맞지 않다”는 취지로 반대 의사를 표명했다고 한다.
앞서 민주당은 이원택 민주당 전북지사 후보가 후보로 확정되기 전 식사비 대납 의혹에 대해 윤리감찰단이 ‘혐의없음’ 결론을 내리고 경선을 그대로 진행했다. 손 후보가 순천시장 후보로 확정된 이후 추가적인 조치를 취하게 될 경우 이 후보에 대한 당의 결정과 동일한 구조가 아니라는 취지다.
앞서 이 최고위원은 지난 8일 대구 현장최고위원회의서 이 후보의 식사비 대납 의혹에 대한 윤리감찰단의 ‘혐의없음’ 보고에 대해서는 반대 의견을 표명한 바 있다. 이 최고위원은 “(식사비를 대납한)김슬지 도의원이 이 후보를 위해 밥을 사면 제3자 기부 행위가 되는데, 이걸 이 후보가 지시했거나 공모했단 정황이 밝혀지면 이 후보도 공범이 될 수 있다”며 이 후보에 대한 추가 조사가 필요하다고 주장했다.
이날 최고위에서는 “그런 논리라면 이 후보를 흔들거나 못살게 구는것도 그만해야 되는거 아니냐”는 말도 나왔다고 한다. 이 후보에 대한 이 최고위원의 논리와 손 후보에 대한 논리가 상충되는거 아니냐는 취지다.
문정복 최고위원은 이날 이 최고위원을 향해 “이 최고 너무하신다. 적당히 좀 하라”며 목청을 높이기도 했다. 비공개 최고위에 참석한 한 관계자는 “각자의 입장에서 할 수 있는 말을 한 것이지만 대화의 태도에서 문제를 삼은 것”이라고 설명했다. 문 최고위원의 고성은 당대표실 밖으로 들릴 정도였다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
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