법무부 독립기구 조사대상에 대장동·대북송금… 활동기간 ‘무제한’ 논란도
법무부가 검찰권 남용의 진상조사를 목적으로 하는 검찰인권미래존중위원회 훈령안을 행정 예고했다. 이 훈령안의 조사 대상에는 쌍방울 대북송금과 대장동 개발 비리 의혹 등 ‘조작기소 국정조사’ 대상 사건이 포함됐다.
30일 법조계에 따르면 전날 법무부는 검찰인권미래존중위원회 규정 제정안을 행정예고했다. 법무부는 제정이유에서 “검찰에 의한 인권침해 또는 권한남용 의혹 사건에 대해 진상을 조사하고 법무부 장관에게 후속조치를 권고·자문하는 기능을 수행할 위원회의 구성과 운영 등에 관해 필요한 사항을 정하고자 한다”고 밝혔다. 법무부는 다음 달 12일부터 이 규정을 시행할 계획이다.
위원회는 국회의 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 요구서’에 포함된 사건 중 의결을 거쳐 조사 대상을 결정한다. 앞서 국정조사 대상에는 대장동 의혹과 대북송금 의혹 등 7개 사건이 포함됐다. 검찰권 행사 과정에서 인권침해가 이뤄졌거나 권한 남용 의혹이 제기된 사건도 조사 대상이 될 수 있다. 다만 수사 또는 재판 중인 사건에 대해서는 수사나 재판에 미칠 영향을 신중히 고려해야 한다는 단서 조항을 뒀다.
위원회는 위원장 1인을 포함한 7인 이내의 위원으로 구성된다. 위원은 검찰 업무에 관해 학식과 경험, 전문성이 풍부한 사람 가운데 법무부 장관이 임명하도록 했다. 진상조사 대상 사건의 관계인이거나 친족·대리인·변호인 등 관련 수사·재판에 관여한 경우에는 해당 사건 업무에서 배제된다.
위원회는 조사대상 사건에 대한 독립적인 진상조사 기구를 둘 수 있다. 진상조사 기구가 발족되면 진상조사 활동을 전담하고, 위원회는 조사내용을 보고 받은 뒤 심의·의결하는 역할을 맡게 된다. 문재인정부 시절 검찰 과거사위원회이 대검 진상조사단을 산하에 두고 활동했던 것과 동일한 구조다.
일각에서는 위원회 활동기간 조항을 두고 뒷말이 나오고 있다. 위원회 종료 기한을 ‘진상조사를 마치고 2개월이 경과된 때’ 또는 ‘조사기구 활동이 종료되고 2개월 경과된 때’로만 규정해놓은 탓이다. 한 법조계 관계자는 “정작 위원회의 핵심인 진상조사나 조사기구의 활동 기간이 불명확하게 돼 있다”며 “진상조사 기간이 길어지면 위원회 활동도 무한정 늘어나는 셈”이라고 지적했다.
위원회 활동이 결국 공소취소를 염두에 둔 게 아니냐는 의구심도 고개를 들고 있다. 한 검사장 출신 변호사는 “한쪽은 특검, 다른 한쪽은 위원회라는 ‘두 날개’로 공소취소를 향하는 모양새”라고 말했다. 정성호 법무부 장관은 전날 “이번 국정조사의 기관보고와 현장조사, 그리고 청문회에서 제시된 지적을 무겁게 받아들인다”며 “과거 검찰의 잘못된 수사관행과 오류를 체계적으로 점검하고 바로잡아 검찰이 형사사법 중추기관으로서 책임을 다하는 기관으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝힌 바 있다.
구자창 기자 critic@kmib.co.kr
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