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[속보] 민주, ‘정치검찰 조작기소 진상규명 특검법’ 발의

입력:2026-04-30 17:11
수정:2026-04-30 17:34
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서영교 국회 '윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회' 위원장이 지난달 20일 국회에서 열린 국조특위 회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 뉴시스

더불어민주당이 윤석열정부 검찰의 조작기소를 규명하겠다며 특검법을 발의했다. 국정조사를 통한 공론화, 특검 수사, 공소 취소 등 후속 조처로 이어지는 로드맵상 두 번째 단계에 들어섰다는 평이다.

민주당은 30일 ‘윤석열 정권 검찰청, 국가정보원, 감사원 등의 조작수사·조작기소 등 의혹의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안’을 국회 의안과에 제출했다. 천준호 원내대표 직무대행과 김한규 원내정책수석부대표, 이건태 의원이 공동 발의자로 나섰다.

천 직무대행은 “전 세계 정치사에 한 사람을 두고 2년 반 동안 국가 권력을 총동원해 압수수색하고 기소한 전례는 없을 것”이라며 “이제 이 비정상적 상황을 정상화해야 한다”고 밝혔다. 특검법 통과 목표 시점과 관련해서는 “가급적 신속하게 5월 중 처리하겠다는 생각”이라고 말했다.


제출된 법안은 이재명 대통령을 비롯한 여권 인사 연루 사건 다수와 관련된 검찰권 오남용을 수사 대상으로 명시했다. 대장동 개발사업, 위례신도시 개발사업, 김용 전 민주연구원 부원장 금품수수 의혹, 성남FC 사건, 쌍방울 대북송금 사건, 서해 공무원 피격 사건, 문재인정부 통계 조작 의혹 등이다.

법안은 민주당과 국민의힘, 조국혁신당에서 1명씩 특검 후보를 추천하면 그 중 1명을 대통령이 임명하도록 했다. 특검팀 규모는 최대 파견검사 30명에 공무원 170명, 특검보 6명, 특별수사관 150명으로 꾸리도록 규정했다. 수사 기간은 준비기간 제외 90일을 기본으로 하되 특검 판단에 따라 두 차례, 대통령 승인 하에 한 차례 총 3회(각 30일) 연장할 수 있도록 했다.

민주당은 앞서 같은 날 열린 국회 ’윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회’ 전체회의에서 국조 결과보고서 채택을 주도했다. 김성태 전 쌍방울 회장, 박상용 검사를 비롯한 국조 청문회 증인 31명에 대한 위증 등 혐의 고발도 의결했다.


송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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