[속보] 민주, ‘정치검찰 조작기소 진상규명 특검법’ 발의
더불어민주당이 윤석열정부 검찰의 조작기소를 규명하겠다며 특검법을 발의했다. 국정조사를 통한 공론화, 특검 수사, 공소 취소 등 후속 조처로 이어지는 로드맵상 두 번째 단계에 들어섰다는 평이다.
민주당은 30일 ‘윤석열 정권 검찰청, 국가정보원, 감사원 등의 조작수사·조작기소 등 의혹의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안’을 국회 의안과에 제출했다. 천준호 원내대표 직무대행과 김한규 원내정책수석부대표, 이건태 의원이 공동 발의자로 나섰다.
천 직무대행은 “전 세계 정치사에 한 사람을 두고 2년 반 동안 국가 권력을 총동원해 압수수색하고 기소한 전례는 없을 것”이라며 “이제 이 비정상적 상황을 정상화해야 한다”고 밝혔다. 특검법 통과 목표 시점과 관련해서는 “가급적 신속하게 5월 중 처리하겠다는 생각”이라고 말했다.
제출된 법안은 이재명 대통령을 비롯한 여권 인사 연루 사건 다수와 관련된 검찰권 오남용을 수사 대상으로 명시했다. 대장동 개발사업, 위례신도시 개발사업, 김용 전 민주연구원 부원장 금품수수 의혹, 성남FC 사건, 쌍방울 대북송금 사건, 서해 공무원 피격 사건, 문재인정부 통계 조작 의혹 등이다.
법안은 민주당과 국민의힘, 조국혁신당에서 1명씩 특검 후보를 추천하면 그 중 1명을 대통령이 임명하도록 했다. 특검팀 규모는 최대 파견검사 30명에 공무원 170명, 특검보 6명, 특별수사관 150명으로 꾸리도록 규정했다. 수사 기간은 준비기간 제외 90일을 기본으로 하되 특검 판단에 따라 두 차례, 대통령 승인 하에 한 차례 총 3회(각 30일) 연장할 수 있도록 했다.
민주당은 앞서 같은 날 열린 국회 ’윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회’ 전체회의에서 국조 결과보고서 채택을 주도했다. 김성태 전 쌍방울 회장, 박상용 검사를 비롯한 국조 청문회 증인 31명에 대한 위증 등 혐의 고발도 의결했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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