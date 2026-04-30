전북 땅값 ‘2만6000배 격차’…최고 전주 고사동, 최저 장수 임야
고사동 680만원·장수 임야 260원
전북 공시지가 상승률 0.99%
전북지역 토지 가격이 최고와 최저 간 약 2만6000배 격차를 보인 것으로 나타났다. 전반적인 상승폭도 전국 평균을 밑돌며 지역 부동산 시장의 온도차가 뚜렷해지는 양상이다.
전북특별자치도는 도내 전체 토지의 74%에 해당하는 290만7689필지에 대한 2026년 1월 1일 기준 개별공시지가를 30일 결정·공시했다.
조사 결과 가장 비싼 곳은 전주시 완산구 고사동 35-2번지 상가 부지(구 현대약국)로 1㎡당 680만4000원을 기록했다. 반면 가장 낮은 곳은 장수군 장수읍 덕산리 산54-4번지 임야로 1㎡당 260원에 그쳤다. 도내 최고·최저 지가 간 격차는 약 2만6000배에 달한다.
올해 전북의 개별공시지가 변동률은 0.99%로 집계됐다. 전국 평균(2.89%)보다 낮은 수준으로, 전남(0.49%)·제주(0.24%)와 함께 전국 하위권에 머물렀다.
시·군·구별로는 전주시 덕진구가 1.81%로 가장 높은 상승률을 기록했고, 고창군(1.36%)과 완주군(1.35%)이 뒤를 이었다. 반면 부안군은 -0.07%로 도내에서 유일하게 하락했다.
개별공시지가는 재산세와 종합부동산세 등 과세표준과 개발부담금, 국·공유지 사용료 산정 기준으로 활용되는 핵심 지표다. 토지 특성 조사와 감정평가사 검증, 주민 의견 수렴, 부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 확정됐다.
공시지가 확인은 각 시·군·구 누리집이나 읍·면·동 주민센터 방문을 통해 가능하며, 국토교통부 ‘부동산공시가격알리미’와 ‘일사편리 전북부동산정보조회시스템’에서도 열람할 수 있다.
이의가 있는 토지소유자와 이해관계인은 5월 29일까지 관할 시·군·구청이나 주민센터 방문, 우편, 또는 온라인을 통해 이의신청을 할 수 있다. 접수된 건은 재조사와 감정평가 검증을 거쳐 6월 25일 결과가 통보되며, 조정 공시는 26일 이뤄진다.
전북도 관계자는 “공시지가는 세금과 각종 부담금 산정의 기초자료인 만큼 반드시 확인하고, 이의가 있을 경우 기한 내 신청해 달라”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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