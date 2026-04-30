전북 땅값 ‘2만6000배 격차’…최고 전주 고사동, 최저 장수 임야

고사동 680만원·장수 임야 260원

전북 공시지가 상승률 0.99%

전북특별자치도청사 전경. 전북도 제공

전북지역 토지 가격이 최고와 최저 간 약 2만6000배 격차를 보인 것으로 나타났다. 전반적인 상승폭도 전국 평균을 밑돌며 지역 부동산 시장의 온도차가 뚜렷해지는 양상이다.