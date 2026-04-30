‘조합원 사망’ 화물연대-BGF로지스 합의…노사 상생 첫걸음

운송료 7% 인상·유급휴가 도입 등 처우 개선

명예회복 문구 합의…막판 진통 끝 타결

장례 노동·시민사회장…갈등 여진은 남아

민주노총 공공운수노조 화물연대본부(화물연대)와 BGF로지스가 30일 오전 경남 진주시 고용노동부 진주지청에서 단체합의서 조인식을 했다. 사진은 이민재 BGF로지스 대표이사(왼쪽)와 김동국 화물연대 위원장이 기념 촬영을 하는 모습. 연합뉴스

민주노총 공공운수노조 화물연대본부(화물연대)와 BGF로지스가 노조원 사망 사고 이후 이어진 갈등 끝에 단체협약을 타결하며 물류업계 노사 관계의 새로운 전환점을 마련했다.



화물연대와 BGF로지스는 30일 고용노동부 진주지청에서 단체합의서 조인식을 열고 운송료 인상과 휴무 확대, 고인의 명예 회복 방안 등에 최종 합의했다. 애초 전날 열릴 예정이던 조인식은 숨진 조합원에 대한 책임과 예우 수준을 두고 막판까지 의견이 엇갈리며 하루 연기됐다.



이번 합의의 핵심은 화물연대를 실질적인 교섭 주체로 인정했다는 점이다. 그간 물류업계는 다단계 외주 구조를 이유로 원청이나 상위 물류 법인이 화물차주와의 직접 교섭을 회피해온 관행이 있었다. 그러나 이번 협약을 통해 단체교섭을 정례화하고 노조 활동을 보장하기로 하면서 화물연대가 협상 주체로서 지위를 확보했다는 평가다.



구체적으로 양측은 운송료를 기존 대비 7% 인상하고 화물차주에게 분기별 1회 유급휴가를 보장하기로 했다. 또 조합원이라는 이유로 불이익을 주지 않고 업무시간 외 집회 등 정당한 노조 활동을 인정하기로 합의했다. 집회 과정에서 발생한 손해배상 청구와 가처분 신청 등 민·형사상 책임 문제에 대해서도 면책 조항을 두기로 했다.



특히 합의의 최대 쟁점이었던 사망 조합원에 대한 명예 회복과 예우 방안도 문서에 명시되면서 갈등의 핵심 고리가 풀렸다.







결정적 계기는 정부의 중재였다. 고용노동부는 갈등 초기부터 현장 방문과 중재에 나섰고 사측 역시 사망 사고 이후 부담이 커지면서 전향적인 태도를 보인 것으로 알려졌다. 노조 측도 대화를 통해 해법을 찾는 데 공감하면서 극적 합의가 이뤄졌다.



다만 이번 합의가 갈등의 완전한 종결을 의미하는 것은 아니다. 화물연대는 공권력 투입 과정에서의 책임 규명과 재발 방지 대책 마련을 요구하고 있어 후속 갈등의 여지는 남아 있다.



경남 진주시 정촌면 BGF로지스 진주센터 일대에 마련된 화물연대 사망 조합원 임시 분향소에 21일 조문 행렬이 이어지고 있다. 연합뉴스

한편 숨진 조합원의 장례는 노동·시민사회장으로 치러진다. 빈소는 다음 달 1일 전남 순천에 마련되며 발인은 3일 엄수될 예정이다. 화물연대는 고인의 넋을 기리고 노동 현장의 문제를 알리기 위한 취지라고 밝혔다.



진주=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 907 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 민주노총 공공운수노조 화물연대본부(화물연대)와 BGF로지스가 노조원 사망 사고 이후 이어진 갈등 끝에 단체협약을 타결하며 물류업계 노사 관계의 새로운 전환점을 마련했다.화물연대와 BGF로지스는 30일 고용노동부 진주지청에서 단체합의서 조인식을 열고 운송료 인상과 휴무 확대, 고인의 명예 회복 방안 등에 최종 합의했다. 애초 전날 열릴 예정이던 조인식은 숨진 조합원에 대한 책임과 예우 수준을 두고 막판까지 의견이 엇갈리며 하루 연기됐다.이번 합의의 핵심은 화물연대를 실질적인 교섭 주체로 인정했다는 점이다. 그간 물류업계는 다단계 외주 구조를 이유로 원청이나 상위 물류 법인이 화물차주와의 직접 교섭을 회피해온 관행이 있었다. 그러나 이번 협약을 통해 단체교섭을 정례화하고 노조 활동을 보장하기로 하면서 화물연대가 협상 주체로서 지위를 확보했다는 평가다.구체적으로 양측은 운송료를 기존 대비 7% 인상하고 화물차주에게 분기별 1회 유급휴가를 보장하기로 했다. 또 조합원이라는 이유로 불이익을 주지 않고 업무시간 외 집회 등 정당한 노조 활동을 인정하기로 합의했다. 집회 과정에서 발생한 손해배상 청구와 가처분 신청 등 민·형사상 책임 문제에 대해서도 면책 조항을 두기로 했다.특히 합의의 최대 쟁점이었던 사망 조합원에 대한 명예 회복과 예우 방안도 문서에 명시되면서 갈등의 핵심 고리가 풀렸다.이번 타결까지의 과정은 순탄치 않았다. 노사는 지난 22일 첫 상견례 이후 조인식 전까지 총 5차례 실무 교섭을 이어갔으며 운송료와 휴무권 등 주요 조건은 비교적 이른 시점에 합의에 접근했다. 그러나 고인 관련 문구를 둘러싸고 의견이 팽팽히 맞서면서 협상은 막판까지 안갯속을 이어갔다.결정적 계기는 정부의 중재였다. 고용노동부는 갈등 초기부터 현장 방문과 중재에 나섰고 사측 역시 사망 사고 이후 부담이 커지면서 전향적인 태도를 보인 것으로 알려졌다. 노조 측도 대화를 통해 해법을 찾는 데 공감하면서 극적 합의가 이뤄졌다.다만 이번 합의가 갈등의 완전한 종결을 의미하는 것은 아니다. 화물연대는 공권력 투입 과정에서의 책임 규명과 재발 방지 대책 마련을 요구하고 있어 후속 갈등의 여지는 남아 있다.한편 숨진 조합원의 장례는 노동·시민사회장으로 치러진다. 빈소는 다음 달 1일 전남 순천에 마련되며 발인은 3일 엄수될 예정이다. 화물연대는 고인의 넋을 기리고 노동 현장의 문제를 알리기 위한 취지라고 밝혔다.진주=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지