“몸이 저절로 반응”…휴가 잊고 사고 현장 뛰어든 군인 [아살세]
휴가 중이던 육군 부사관이 교통사고 현장에서 신속한 대처로 운전자를 구하고 2차 사고까지 막은 미담이 뒤늦게 알려졌다.
30일 육군 제22보병사단에 따르면 북극성포병대대 소속 정대호 중사는 지난 24일 낮 강원 고성군 진부령 인근 도로를 지나던 중 덤프트럭 한 대가 전도되는 사고를 목격했다.
사고가 발생한 지점은 상·하행 각각 1차로로 이루어진 급커브 구간으로, 시야 확보가 어려워 평소에도 교통사고 위험이 큰 곳으로 악명이 높았다.
사고를 목격한 정 중사는 즉시 자신의 차량을 갓길에 세우고 현장으로 달려갔다. 그는 먼저 덤프트럭 운전자의 의식과 부상 정도를 살핀 뒤, 안전한 장소로 신속하게 대피시켰다. 곧이어 경찰과 소방서에 전화를 걸어 사고의 정확한 위치와 현장 상황을 알렸다.
정 중사의 활약은 구조 이후에도 빛났다. 그는 구급대원들이 현장에 도착할 때까지 수십 분 동안 사고 지점을 떠나지 않았다. 특히 커브 길 특성상 뒤따라오는 차량들이 전도된 트럭을 늦게 발견할 수 있다는 점을 고려해, 자신의 차량에 비치해 둔 경광봉을 꺼내 들고 직접 수신호를 보내며 2차 사고 예방에 나섰다.
이러한 정 중사의 신속하고 침착한 초기 대응 덕분에 자칫 대형 참사로 이어질 뻔했던 현장은 추가 피해 없이 안전하게 통제될 수 있었다. 사고 트럭 운전자 역시 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다.
정 중사는 당시 상황을 회상하며 “국민의 생명과 안전을 지키는 것은 우리 군에 부여된 책무이자 본분”이라며 “휴가 중이었지만 군인이다 보니 몸이 저절로 반응한 것 같다”고 겸손하게 말했다. 이어 그는 “앞으로도 전선의 최북단을 수호한다는 자부심을 바탕으로, 국민의 안전을 지키는 데 앞장서겠다”고 덧붙였다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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