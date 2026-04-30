첨단산업 키운다…의정부시, 100억 규모 투자펀드 추진
경기 의정부시가 첨단산업 육성과 지역경제 활성화를 위해 100억원 규모의 미래산업 펀드 운용사 모집에 나섰다.
의정부시는 첨단산업 생태계 조성과 자족형 생산도시 전환을 목표로 ‘미래산업 육성 펀드’ 운용사를 공개 모집한다고 30일 밝혔다.
이번 펀드는 성장 잠재력이 높은 기업을 발굴·투자해 산업구조를 고도화하고, 기업 유치와 양질의 일자리 창출로 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 전략사업이다.
펀드 규모는 시 출자금 10억원에 한국벤처투자 모태펀드와 민간 자금을 더해 총 100억원 이상으로 조성된다. 선정된 운용사는 업무집행조합원(GP)으로서 펀드 운용과 투자 전반을 맡게 된다.
주요 투자 대상은 업력 7년 이내의 미디어, 콘텐츠, IT, 바이오 등 첨단산업 분야 기업이다. 특히 의정부 소재 기업이나 이전 예정 기업에 시 출자금의 200%인 20억원 이상을 의무 투자하도록 해 지역 내 기업 성장과 산업 집적 효과를 동시에 유도할 계획이다.
운용사 모집은 한국모태펀드의 2026년 1차 정시출자 사업에 선정된 운용사를 대상으로 진행되며, 공고는 4월 30일부터 시작됐다.
신청서는 5월 11일부터 15일까지 접수하며, 서류심사와 발표심사를 거쳐 최종 운용사를 선정한다. 이후 7월까지 펀드 결성을 마치고 연내 본격적인 투자에 착수할 예정이다.
평가 과정에서는 지역 투자 확대 의지와 펀드 안정성 등이 종합적으로 반영된다. 의정부시 소재 기업 투자 비율 확대 제안, 결성 목표액 상향, 출자확약서 확보 여부 등은 우대 요소로 적용된다.
시 관계자는 “이번 펀드를 계기로 첨단산업 중심의 산업 구조 전환에 속도를 내고, 외부 기업 이전을 유도해 경기북부를 대표하는 혁신 산업 거점으로 도약한다는 구상”이라며 “‘첨단산업 스케일업’ 사업과 연계해 투자 기업의 성장을 지원하고, 성과에 따라 추가 펀드 조성도 검토할 방침”이라고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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