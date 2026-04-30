김포도시공사 ‘걸포4·감정4 도시개발’ 가속도
경기 김포도시공사가 걸포4·감정4지구 개발사업의 행정 절차와 보상 단계 진입을 발판으로 대규모 PF 조달과 본격 사업 추진에 속도를 내고 있다.
김포도시공사는 걸포4지구와 감정4지구 도시개발사업이 각각 실시계획 변경 인가와 보상 절차 본격화라는 전환점을 맞으며 본 프로젝트파이낸싱(PF) 실행을 위한 막바지 단계에 돌입했다고 30일 밝혔다.
두 사업은 김포시 핵심 개발 축으로, 하반기 약 2조원 규모의 추가 PF 조달도 예정돼 있어 사업 추진이 한층 가속화될 전망이다.
걸포4지구는 최근 김포시로부터 개발계획 3차 변경 및 실시계획 1차 변경 인가를 획득하며 행정적 기반을 완성했다.
이에 따라 당초보다 1188세대 늘어난 총 7761세대 규모의 대단지 조성이 가능해졌으며, 초등학교 2개소 신설 계획을 유지해 교육 환경도 확보했다.
특히 특화시설용지의 주거 기능 보완을 통해 복합쇼핑몰 유치 가능성이 높아지면서 지역 중심축으로의 성장 기대감이 커지고 있다.
사업은 상반기 보상공고를 거쳐 하반기 보상금 지급, 2027년 착공, 2029년 준공을 목표로 추진된다. 건설출자자 교체 과정에서 호반건설을 유치해 신용 리스크를 해소한 점도 PF 실행 가능성을 높이는 요인으로 평가된다.
감정4지구 역시 지하철 5호선 김포·검단 연장사업의 예비타당성 조사 통과로 사업성이 크게 부각되고 있다.
가칭 감정역 신설에 따른 교통 접근성 개선이 예상되면서 낙후된 도심 재정비에 대한 기대가 커지고 있다.
해당 사업은 실시계획 인가 이후 보상협의회 구성과 감정평가 착수 등 실질적인 보상 단계에 진입했으며, 공정한 보상 절차를 통해 사업 정상화에 속도를 내고 있다. 공사는 자금 조달을 병행해 감정동 일대를 고품격 주거지로 전환한다는 계획이다.
김포도시공사는 최근 PF 시장 경색과 고금리 환경 속에서도 한강시네폴리스와 풍무역세권 개발을 통해 총 3조534억원 규모의 자금 조달에 성공하며 재무 안정성을 확보했다.
이를 기반으로 걸포4지구와 감정4지구에서도 예정된 PF 조달을 무리 없이 진행한다는 방침이다. 또한 공사가 50.1% 지분을 확보해 공공성을 유지하면서도 상환 책임은 민간이 부담하는 구조를 통해 재무 리스크를 최소화하고 있다.
현재 진행 중인 주요 사업지의 공동주택 분양도 안정적으로 이어지고 있어 향후 자금 회수에도 긍정적인 전망이 나온다. 공사는 이러한 성과를 토대로 두 핵심 사업을 통해 김포시 균형 발전과 주거 환경 개선을 동시에 달성하겠다는 목표다.
이형록 사장은 “행정 성과와 자금 조달 역량을 기반으로 하반기 내 PF 실행과 보상 절차를 마무리하고, 시민이 체감할 수 있는 도시 개발 성과를 창출하겠다”고 밝혔다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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