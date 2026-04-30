인천도시공사, 검암 S-2BL 민간참여 공공주택건설 협약
인천도시공사(iH)는 30일 계룡건설산업 컨소시엄과 ‘검암 S-2BL 민간참여 공공주택건설사업 추진을 위한 사업협약’을 체결했다.
이번 협약은 정부의 공공주택 공급 확대 정책에 발맞춰 공공 주도의 안정적 주택공급과 민간의 창의적 설계·시공 역량을 접목함으로써 사업 완성도와 주거 품질을 획기적으로 올리고자 추진됐다.
계룡건설산업 컨소시엄은 주관사인 계룡건설산업(51%), 디엘건설(19.5%), 비에스한양(19.5%), 선두종합건설(10%)로 구성돼 있다.
내년 상반기 착공해 2030년 입주를 목표로 하는 사업은 총 1032세대 규모로 공공주택건설을 추진한다. 주변 환경을 조망할 수 있는 개방형 설계와 스카이브릿지 도입을 통한 지역 랜드마크 단지 조성, 친환경·층간소음 저감 설계 등을 통해 주거의 질을 높일 계획이다.
조금숙 iH 주거복지본부장은 “이번 협약을 통해 공공성과 민간의 창의성을 결합한 고품질 주택을 공급할 것”이라며 “앞으로도 우리 iH는 시민의 주거 만족도를 높일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사