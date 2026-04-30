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[속보] 李대통령 “체험학습 관련, 교사 불합리한 부담 살필 것” 지시

입력:2026-04-30 16:42
수정:2026-04-30 16:43
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이재명 대통령이 30일 청와대에서 수석보좌관회의에 강훈식 비서실장과 입장하고 있다. 연합뉴스

[속보] 李대통령 “체험학습 관련, 교사 불합리한 부담 살필 것” 지시

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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