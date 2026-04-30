시사 전체기사 [속보] 李대통령 “체험학습 관련, 교사 불합리한 부담 살필 것” 지시 입력:2026-04-30 16:42 수정:2026-04-30 16:43 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 이재명 대통령이 30일 청와대에서 수석보좌관회의에 강훈식 비서실장과 입장하고 있다. 연합뉴스[속보] 李대통령 “체험학습 관련, 교사 불합리한 부담 살필 것” 지시백재연 기자 energy@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 디지털뉴스부 백재연 기자 energy@kmib.co.kr 1157 응원하기 안녕하세요. 백재연 기자입니다. 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 악수 후 손 닦은 하정우…“유권자가 벌레냐” vs “네거티브 정치” 2 李대통령 “일부 노조, 자기만 살겠다 과도한 요구…다른 노동자도 피해” 3 요동치는 대구시장 선거 판세…대진표 확정되자 ‘혼전’ 4 강진원 강진군수 후보 성추행 의혹 파문…“언니 얼굴이 파랗게 질렸다” 5 반대 증언 쏟아졌는데도… 與, ‘조작기소 특검’ 강행 해당분야별 기사 더보기 1 경력 없어도 ‘월 60만원’ 구직 수당… 청년뉴딜 10만명 지원 2 ‘스페이스X發’ 우주ETF는 수익률 뚝↓… ‘젠슨황發’ 광통신주, 광속 하락 3 다시 들썩이는 집값… “급매물 이미 바닥, 급한건 사려는 사람” 4 [속보] 삼성전자 1분기 영업익 57.2조…반도체만 53.7조 5 풍요 속 빈곤… 20대는 독립 늦어지고 노인은 더 외로워졌다 해당분야별 기사 더보기 1 “선생님이 교탁 뒤에서 몸을 만져요”…초등학교 담임이 한 짓? 2 의왕 아파트 화재…부부 사망, 주민 6명 다쳐 3 어도어, 다니엘 모친·민희진 소유 부동산 가압류…총 70억원 4 “칭얼대서”… 8개월 아들 리모컨으로 폭행 숨지게 한 친모 5 10명 중 4명 ‘러닝 크루 비호감’…“불편 주고 위협감 느껴” 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프, “이란 농축 우라늄 맡겠다”는 푸틴에게 “우크라 전쟁이나 끝내라” 2 “불편하면 가족도 끊는다” 美 Z세대 60% ‘노 콘택트’ 3 “비혼 여성 암 발병률, 결혼한 여성보다 83%나 높아” 4 착륙 30분 전 기내에서 출산한 임산부…신발끈으로 탯줄 묶어 5 “이란 잃고 싶지 않은 중국이… 미·중 정상회담에서 중재를” 해당분야별 기사 더보기 1 입 가려 싸우면 퇴장… 달라진 월드컵 규정 2 쇼박스, 상반기 ‘왕사남’ 등 3편으로 2000만 관객 돌파 3 현실감 더했다지만… 사라진 판타지만큼 매력 잃은 속편 4 김도영 선두에 최정·장성우 가세…홈런 레이스 ‘토종 강세’ 5 ‘꽃잎’ ‘비정성시’ 재개봉… 스크린에 다시 오르는 비극의 역사 해당분야별 기사 더보기 1 ‘주스 아저씨’ 배우 박동빈, 개업 앞둔 식당서 숨진채 발견 2 “꿀잠 위해서라면”… 숙면 비용 안 아끼는 ‘슬립맥싱’ 열풍 3 모나코의 공주는 왜 발레단과 내한할까 4 쇼핑하다 노래하고, 감성카페로… 무신사가 세운 ‘MZ 패션 놀이터’ 5 한복 디자이너 김영진 “내가 공연 의상을 놓지 못하는 이유는요” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [단독] 與 최고위원 또 말싸움 “호남 금품수수, 엄정 대처” vs “형평 맞지 않다” 의왕 아파트 화재…부부 사망, 주민 6명 다쳐 세월호‧이태원 조롱 50대 男 구속… 李대통령 “엄벌 마땅” 李대통령 “나랑 사진 찍을 필요 없죠?”…천하람 “찍겠습니다” “또 와도 잡기 어렵다더니”… 중국서 또 배 타고 제주 밀입국 ‘서부지법 난동’ 18명 유죄…다큐 감독은 벌금형 “선생님이 교탁 뒤에서 몸을 만져요”…초등학교 담임이 한 짓? ‘주스 아저씨’ 배우 박동빈, 개업 앞둔 식당서 숨진채 발견 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요