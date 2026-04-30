인천세종병원, 단일공 로봇수술 800례 달성
인천세종병원은 단일공 로봇수술 800례를 달성했다고 30일 밝혔다. 지난 2023년 9월 다빈치 SP 로봇 도입 이후 단기간 내 이룬 쾌거다.
단일공 로봇수술은 하나의 절개창을 통해 기구를 삽입·수술한다. 절개를 최소화하는 대표적인최소침습수술이다.
과거에는 외과 중심으로 시행됐지만 현재는 외과, 산부인과, 심장혈관흉부외과 등 다양한 진료과로 확대되며 여러 치료 옵션 중 하나로 자리잡고 있다. 특히 여러 질환을 동시에 치료하거나 고난도 수술에 적용되는 사례도 점차 증가 추세다.
인천세종병원에서도 여러 수술에 단일공 로봇수술이 활용되고 있다. 외과 분야인 담낭절제술, 탈장, 충수절제술, 비만대사수술, 대장·결장 질환, 갑상선절제술을 비롯해 산부인과에서는 자궁근종, 난소종양, 자궁적출, 자궁질탈출증, 심장혈관흉부외과에서는 기흉 수술 등에 폭넓게 시행되고 있다.
오병희 인천세종병원장은 “로봇수술은 이제 시작 단계로 기술 발전과 함께 적용 범위가 빠르게 확대되고 있다”며 “인천세종병원은 다학제 협진을 통해 환자에게 가장 적합한 수술 방법을 제공하는 데 집중하고 있으며 앞으로도 단일공 로봇수술의 적용 영역을 지속적으로 넓혀나갈 계획”이라고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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