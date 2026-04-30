산림청, 노동절·어린이날 연휴 산불 대비태세 강화

산불 진화 중인 산림청 산불재난특수진화대원. 산림청 제공

산림청은 연휴기간 입산통제구역을 중심으로 산불감시원 등을 집중 배치해 감시를 강화할 계획이다. 허가되지 않은 지역에서의 야영·취사, 담뱃불 투기 등 위법 행위를 집중 단속한다.

산불위기경보 ‘경계’ 단계가 발령된 지역은 지역재난안전대책본부를 가동하는 한편 산불 위험이 높은 지역은 진화헬기를 전진배치하기로 했다.

산불이 발생할 경우 발생 지점으로부터 50㎞ 이내 가용한 모든 헬기를 투입해 산불 피해를 최소화하기로 했다. 산림인접지역 화재 발생 시에도 즉시 출동해 확산을 차단한다는 방침이다.

금시훈 산림청 산불방지과장은 “따뜻한 날씨로 입산객이 증가하면서 실화도 많아지 있다”며 “입산통제구역으로 출입하거나 산림 내에서 흡연·취사 등의 위법 행위를 삼가주시길 바란다”고 말했다.