인천글로벌캠퍼스, 입주대학 공동 의지로 잔디광장 준공

IGC 다목적 잔디광장 조성공사 준공 기념식. IGC운영재단 제공

IGC운영재단은 앞으로 잔디광장을 입주대학 공동 행사 및 학생 참여형 야외 프로그램의 거점으로 운영할 계획이다. 나아가 캠퍼스 구성원뿐 아니라 지역 시민과도 함께 나눌 수 있는 개방형 공간으로 발전시켜 나갈 방침이다.