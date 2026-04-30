인천글로벌캠퍼스, 입주대학 공동 의지로 잔디광장 준공
인천글로벌캠퍼스(IGC)운영재단은 30일 오전 11시 ‘IGC 다목적 잔디광장 조성공사 준공 기념식’을 개최했다.
이날 행사에는 IGC운영재단 대표이사와 임원, 인천경제자유구역청 서비스산업유치과장, 한국뉴욕주립대학교·한국조지메이슨대학교·겐트대학교 글로벌캠퍼스 및 유타대학교 아시아캠퍼스 총장과 주요 관계자, 각 대학 총학생회장 등 80여명이 참석했다.
이번 잔디광장 조성사업은 입주대학의 지속적인 요청에서 시작됐다. 그동안 3공구 옥외공간은 구조적 제약으로 야외활동 및 행사 개최 가능 공간이 부족했다. 이에 입주대학은 2024년부터 야외공간 확충을 꾸준히 요청해 왔다.
IGC운영재단은 입주대학의 요청을 수렴해 지난 2월 사업 추진 계획을 수립하고 실시설계 용역 완료 후 3월 24일 착공에 들어가 지난 26일 준공했다.
이를 통해 잔디광장 600㎡가 새롭게 조성됐으며 기존 단절된 주변 공간과 통합해 총 1500㎡의 야외활동 공간이 확보됐다. 이는 최대 1500명을 수용할 수 있는 규모로 입주대학이 공동 활용 가능한 캠퍼스 공유 인프라다. 또 이식된 소나무는 캠퍼스 1게이트 주변에 심어져 진입부 경관 개선에도 활용됐다.
앞서 IGC운영재단은 지난 2일 ‘IGC 2030 비전선포식’을 통해 ‘공간혁신을 통한 시민친화 캠퍼스 조성’을 핵심 전략 방향으로 천명했다. 잔디광장은 해당 비전이 선포 이후 처음으로 실제 공간으로 구현된 사례다. 사용자 수요를 기반으로 한 캠퍼스 공간 혁신이라는 IGC 2030의 방향성을 상징적으로 보여준다.
변주영 대표이사는 기념사에서 “오늘 준공된 이 다목적 잔디광장은 IGC 2030 비전이 미사여구를 넘어 인과적 실행을 통해 실제 공간으로 구현된 첫 번째 사례”라며 “입주대학과 재단이 함께 만들어낸 이 공간이 학생들의 교류와 문화의 거점이 되기를 기대한다”고 말했다.
IGC운영재단은 앞으로 잔디광장을 입주대학 공동 행사 및 학생 참여형 야외 프로그램의 거점으로 운영할 계획이다. 나아가 캠퍼스 구성원뿐 아니라 지역 시민과도 함께 나눌 수 있는 개방형 공간으로 발전시켜 나갈 방침이다.
현재 IGC에는 한국뉴욕주립대학교 스토니브룩대와 패션기술대(FIT), 한국조지메이슨대학교, 겐트대학교 글로벌캠퍼스, 유타대학교 아시아캠퍼스, 마린유겐트코리아 등 대학·연구소·입주기업을 포함해 총 51개 기관 및 기업이 운영되고 있다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사