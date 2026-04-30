생애 첫 원년 챔프 도전 이다연, 제1회 DB 위민스 챔피언십 첫날 5언더 선두권…“초대 챔프 욕심 난다”
‘작은 거인’으로 불리는 이다연은 2016년에 KLPGA투어에 데뷔, 204개 대회에 출전해 통산 9승(메이저대회 3승 포함)을 거두고 있으나 대회 초대 챔피언은 한 차례도 없다. 이번 대회에서 우승하면 생애 첫 초대 챔프에다 KLPGA투어 역대 17번째로 통산 10승을 달성한다.
그런 이다연이 초대 챔프 등극을 위한 산뜻한 출발을 했다. 30일 충북 음성군 레인보우힐스CC(파72)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA)투어 제1회 DB 위민스 챔피언십(총상금 12억 원)에서다.
이다연은 대회 첫날 1라운드에서 보기 2개에 버디 7개를 골라 잡아 5언더파 67타를 쳤다. 유서연과 함께 공동 2위다(오후 16시40분 현재).
이 대회는 작년까지 열렸던 DB그룹 한국여자오픈을 대신해 올해 창설되었다. 한국여자오픈은 대한골프협회 주관으로 열렸지만 DB 위민스 챔피언십은 KLPGA투어 단독 주관 대회다.
10번홀(파5)에서 출발한 이다연은 12~13번 홀(이상 파4)과 16번(파5), 17번 홀(파3)에서 연속 버디를 잡아 산뜻하게 출발했다.
후반 1번 홀(파5)에서 보기를 범했지만 3번(파3), 4번 홀(파4) 연속 버디로 만회했다. 7번홀(파5)에서 버디를 추가해 상승세를 이어가던 이다연은 8번 홀(파4)에서 두 번째 보기를 범했다.
이다연은 레인보우힐스CC에서 열린 대회 성적이 썩 좋은 편은 아니다. 작년까지 총 4차례 출전한 DB그룹 한국여자오픈에서 한 차례도 ‘톱10’에 입상하지 못했기 때문이다.
작년 DB그룹 한국여자오픈에서도 첫날 5언더로 선전했지만 2~4라운드에서 부진해 공동 24위로 대회를 마쳤다.
이를 의식하듯 이다연은 “욕심을 부리지 않는 게 가장 중요하다. 과거의 성적은 잊고 매 순간 해야 할 일에만 최선을 다해 집중하려 한다”며 “작년과 비교해 날씨에 변화가 있는 만큼, 작년보다 발전된 결과를 낼 수 있도록 노력하겠다”고 했다.
그는 이어 “코스가 어려워 걱정했지만 생각한 대로 샷과 퍼트가 잘 따라준 덕분에 기분 좋게 마무리했다”라며 “코스가 워낙 어려워 코스 매니지먼트를 하면서 멘탈 소모가 심한 곳이다. 4일간 경기를 버티려면 정신력을 뒷받침할 수 있는 체력 준비가 여전히 중요하다”고 했다.
이다연은 생애 첫 초대 챔피언 타이틀에 대한 욕심도 숨기지 않았다.
그는 “초대 챔피언이라는 타이틀은 기회가 왔을 때 잡아야 하는영광스러운 자리이기에 욕심이 나는 것은 사실”이라며 “하지만 그런 마음이 과해지지 않도록 오히려 생각을 비우려 노력하고 있다. 너무 욕심부리기보다 차분하게 경기에 임하겠다”는 전략을 밝혔다.
작년에 드림투어에서 활동하다 시드전 23위로 올 시즌 KLPGA투어 재입성에 성공한 유서연도 보기 2개에 버디 7개를 묶어 5타를 줄였다.
음성(충북)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사