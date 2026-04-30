‘천안흥타령춤축제’ 종합운동장·삼거리공원서 개최
충남 천안의 대표 축제 ‘천안흥타령춤축제’가 오는 10월 1∼5일 천안종합운동장과 삼거리공원에서 열릴 예정이다.
30일 천안시에 따르면 국제춤대회 참가국은 지난해 23개국에서 올해 26개국으로 늘었다. 무대 역시 기존 종합운동장 5곳에 삼거리공원 1곳을 추가해 총 6곳으로 확대됐다.
삼거리공원에서는 전국춤경연대회 흥타령부 예·본선과 국제춤대회 본선, 능소전 로드 뮤지컬 등 굵직한 프로그램을 배치할 예정이다. 선큰광장의 미디어월을 활용해 종합운동장의 메인 프로그램과 현장을 실시간으로 공유하기로 했다.
천안박물관 등 4곳에 1500여 면의 임시주차장을 확보하고, 임시주차장과 삼거리공원을 잇는 셔틀버스 15대를 15분 간격으로 순환 운행할 계획이다.
또 안전 관리 인력을 투입하고, 삼거리공원 선큰광장 주무대에는 우천을 대비한 아치형 캐노피를 설치할 예정이다.
김석필 천안시장 권한대행은 “참가국 확대와 삼거리공원 연계 운영이 예정된 만큼 준비 과정이 중요하다”며 “시민이 참여하고 즐길 수 있는 안전한 축제가 될 수 있도록 분야별 계획을 꼼꼼히 챙겨달라”고 당부했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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