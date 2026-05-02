103세 혁필 명인…오늘도 종각으로 출근합니다[한우물보고서]

지난 23일 서울 종로구의 한 오피스텔에 자리한 혁필 교실에서 만난 허운 남상준 선생. 백재연 기자

만 100세가 되던 해 정부에서 지팡이 '청려장'을 받았다. 사실 지팡이가 없어서 잘 걷는 터라 혹시라도 택시에서 놓고 내릴까봐 휴대전화를 적어서 붙여놨다고 한다. 백재연 기자

민속 타이포그라피, 혁필화



새의 모습은 어떤 식으로 그려야 아름다운지 설명하고 있는 남 선생. 백재연 기자

알파벳을 배우고 있는 수강생의 연습장을 보고 피드백을 해주고 있는 남 선생. 꼼꼼히 살펴보고 있다. 백재연 기자

남 선생이 새를 그리고 있는 모습. 그의 손길이 닿자마자 새 한마리가 탄생했다. 백재연 기자

그의 손때가 묻어있는 혁필 붓들. '보'는 보라색, '녹'은 녹색, '돌'은 돌고래용. 3은 '빨간색 노란색 파란색' 삼원색을 동시에 쓸때 사용하는 붓을 뜻한다. 백재연 기자

혁필에 쓰이는 붓의 모습. 본래 얇은 철판 사이에 인조 스웨이드를 끼워 넣어 쓰던 것을 플라스틱에 넣도록 개량한 것도 남 선생이다. 백재연 기자

유랑화가에서 혁필 명인으로



일본에선 혁필을 '하나모지(꽃글자)'라고 부르고 미국에선 '레인보우아트'라고 부른다. 남 선생은 "우리도 혁필이라고 하지말고 꽃글씨나 무지개 글씨 등 예쁘게 불렀음 좋겠다"고 말했다. 백재연 기자

대학교를 다니는 수강생이 홍보를 해주겠다며 써달라고 요청한 최신 유행어 '아자스' '테토남' '야르'. "테토남이 무슨 뜻이야?"라고 물으며 써줬다는 남 선생은 이제는 기자에게 먼저 "아자스가 무슨 뜻인지 알아? 아리가또고자이마스야"라고 설명해줄 정도가 됐다. 백재연 기자

AG남상준패밀리체. 안그라픽스 홈페이지 캡처

“그때 한글 필체 작업을 시작했으면 끝낼 수 있었을 것 같다”며 그 결정을 아쉬워했다.

창비교육 중학교 미술 교과서에 들어간 남 선생의 혁필 'LUCKY'. 남상준 선생 제공

103세, 여전히 꿈을 쓰는 중



남 선생이 개발한 혁필 한글 필체. 그가 공개하기 전까지 국내에 혁필은 한자만 쓰였다. 남상준 선생 제공

지난 26일 다시 찾은 혁필 교실에서 만난 남 선생. 간장체를 설명하고 있다. 백재연 기자

남 선생은 수업을 등록한 수강생에게 선물로 이름을 써서 준다. 백재연 기자

오후 5시, 수업이 끝난 후 뒷정리를 하고 있는 남 선생. 벽에 적힌 '두쫀쿠' 역시 수강생이 써달라고 했다고 한다. 백재연 기자